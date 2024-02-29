Muharrem İnce, YSK\'nin adaylık düşürme kararını kınadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Tarsus ve İzmir'in Güzelbahçe ilçelerindeki belediye başkan adaylarının adaylığının düşürülmesine ilişkin, "Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nin bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum." dedi.
İnce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı basın açıklamasında, seçimlerin Anayasa ve yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamakla görevli YSK'nin, Tarsus ve Güzelbahçe'de partisinin başkan adaylarının adaylıklarını düşürerek millete seçenek bırakmadığını savundu.
YSK'nin farklı farklı kararlar verdiğini ileri süren İnce, şöyle devam etti:
"YSK, Tarsus'ta farklı, Mezitli'de farklı, Dikili'de farklı, Güzelbahçe'de farklı karar alıyor. İl seçim kurulu başka, ilçe seçim kurulu başka, YSK başka bir şey söylüyor. İlçe seçim kurulundaki hakim ve iki memur, 'üye olabilirsin.' diyor, il seçim kurulu 'olamazsın.' diyor. Sayın hakimlere şunu hatırlatıyorum, siyaseti bilmeden kararlar veriyorsunuz. Merkez yoklamasında şöyle mi yapmışlar? Beş aday adayı var. Beşini getirmişler parti meclisine. Beşini de oylamışlar. Böyle mi yapmışlar? Hayır. Tek bir kişinin ismini getiriyorlar oraya. Diğerlerinin adını bile anmıyorlar. O bir kişinin ismini oylatıp geçiriyorlar. Yani sahtekarlık yapıyor siyasi partiler. Sayın yargıçlar da bu sahtekarlığa alet oluyorlar. Bu doğru değil."
"Başka aday göstermek için zamanımız var"
Muharrem İnce, süresi içerisinde partisinden istifa eden kişinin aday adaylığından da çekilmiş sayılacağını belirterek, "Hangi hakla kişilerin seçime girmesini engelliyorsunuz?" diye sordu.
YSK'deki yargıçlara seslenen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Polatlı'nın CHP adayı, MHP'liydi, MHP'li belediye başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı İYİ Partinin il başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'lilere sesleniyorum. İYİ Partiden, AKP'den, MHP'den ne kadar adam varsa hepsini alıp aday yaptınız. Yenimahalle ve Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. Bunları aday yaptınız ama Memleket Partisinden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz."
Siyasetin hakimler eliyle dizayn edildiğini, yargıya güvenlerinin kalmadığını iddia eden İnce, "Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK, bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir." ifadesini kullandı.
"Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nin bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum." diyen Muharrem İnce, bu ilçelerde aday gösterip göstermeyeceklerinin sorulması üzerine, başka aday göstermek için zamanları olduğunu, bunu parti içerisinde değerlendireceklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Muharrem İnce, YSK'nin adaylık düşürme kararını kınadı - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?