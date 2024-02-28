Muharrem Tutuş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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Muharrem Tutuş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy'u ziyaret etti

Muharrem Tutuş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy\'u ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy'u ziyaret etti. Tutuş, seçim çalışmalarını sürdürdüğü program kapsamında Ersoy ve yönetimini tebrik ederek projelerini anlattı. Muhtarlarla olan güven bağının önemine vurgu yapan Tutuş, ziyaretlerine devam ederek muhtarlara kolaylıklar diledi.

28.02.2024 09:55
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy'u ziyaret etti.

Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin hazırladığı program kapsamında seçim çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanlığına tekrar seçilen Mustafa Ersoy ile yönetimini tebrik eden Tutuş, projelerini anlattı.

Muhtarların, en önemli yol arkadaşları ve paydaşları olduğuna işaret eden Tutuş, "Muhtarlarımızla, bizim gönül bağımız farklıdır. Bizleri iyi tanır ve güvenirler. Yeni dönemde de bizlere duyulan bu güveni boşa çıkartmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ersoy da Tutuş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Tepecik muhtarı Güngör Saner, Kemalpaşa muhtarı Engin Çevrim, Karabaş muhtarı Arif Çelik ve Hacıhasan muhtarı Ömer Uzun'u da ziyaret eden Tutuş, muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerinde Tutuş'a, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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