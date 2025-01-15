Muhtar Enver Pekin'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Muhtar Enver Pekin'in Cenazesi Defnedildi

Muhtar Enver Pekin\'in Cenazesi Defnedildi

Simav'da asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden muhtar Enver Pekin, Eskişehir'de toprağa verildi.

15.01.2025 17:57
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden mahalle muhtarın cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Enver Pekin'in (41) cenazesi, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Mollaoğlu Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Pekin'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Evinin önünde Pekin için dua edilerek, helallik istendi.

Bekar olan Pekin'in cenazesi, Mollaoğlu Mahalle Mezarlığında kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Cenazeye, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simav ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi'ne arkadaşıyla büyükbaş hayvan satın almak için gelen Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin, Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binaya girmiş, bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı, binaya girdiği sırada Pekin'in asansör boşluğuna düştüğünü fark etmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Pekin'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muhtar Enver Pekin'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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