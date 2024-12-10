Muhtarın Elektrik Çilesi

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(HATAY) - Antakya Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Rafet Yavrum, elektrik kesildiği için 3 aydır muhtarlık konteynerinde hizmet veremediğini belirterek "Hiçbir şekilde burada işlem yapamıyoruz. Yapamıyorum çünkü elektrik vermiyorlar. Saat koy dediler, saat koydum olmadı. Başvuru dediler, başvurdum. 5 defa reddedildim" diye tepki gösterdi.

Antakya Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Rafet Yavrum, muhtarlık hizmetlerini yürüttüğü konteynerde yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Yavrum, şunları söyledi:

"Antakya doğumluyum. Depremden beri hiç buradan ayrılmadım. Hep burada kalıyorum. Hatay için bir şeyler yapmak istediğim zaman hep beni baltalıyorlar. Bir gün buraya TEDAŞ'tan bir arkadaş geldi. Fotoğraf çekmeye başladı. Ne yapıyorsun dedim. Bana dedi ki 'hattınızda kaçak elektrik şikayeti var'. Dedim 'Burası muhtarlık arkadaşım' dedim. 'Abi bana verilen emir bu' dedi. Ben tamam dedim yap gerekeni. Ben de Serdar Saruhan Bey'in yanına gittim TEDAŞ Enerji İşler Müdürü'nün yanına. Bana kaçak elektrik yapıldığını söylediler. Muhtarlık burası. Dilekçe yaz dedi. Dilekçemi dilekçe yazdığım zaman benim nüfus bilgilerimi alıp avukata verdi. Ondan sonra itiraz ettim. İtirazım geçerli olmadı. Dediler ki biz size daha önce izin verdik. Bunun için bir daha başvuru yaptım. Başvurmadığım merci kalmadı. Onların yanına Serdar Bey'in yanına gidiyorum. Diyor ki burası özel kurum. Beni kimse etkileyemez. Peki diyorum siz bağladığınız şeyi niye ceza kesiyorsunuz? Zamanında bağladık diyor. Gelip şey yapsaydın. Arabama haciz koydular. Arabama trafikten men cezası koydular. En son yanındaki bir arkadaşımın bana hediye ettiği konteyneri sattım ve gittim ödedim" ifadelerini kullandı.

Devletten herhangi bir yardım gelmediğini söyleyen Yavrum, "Hayır böyle bir yardım yok. Hiçbir yardım yok. ya biz o yardımı değil sadece hakkımız olanı istiyoruz" diye konuştu.

Hatay'daki bütün muhtarlıklara ceza yazıldığını söyleyen Yavrum, şunları söyledi:

"Özellikle Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen sizin muhtarlara olan bakış açınızı ben çok iyi biliyorum. Bize TEDAŞ'ın dışında herkes bize saygı gösteriyor. TEDAŞ bizi ciddiye bile almıyor. Özellikle Serdar Saruhan. ve ben belgelemiş olmama rağmen sizin tarafınızdan bağlanıldığını ve biz hata yaptık diyor, geçmişte hata yaptık diyor. Biz bunu çektik. Ödeyeyim dedim. Bak bana dedim siz kaçak hırsız muamelesi yapıyorsunuz dedim. Ben dedim cumhurbaşkanını temsil ediyorum. Bizi bizi ilgilendirmez dedi. Senin muhtar olman bizi ilgilendirmez dedi. Arabama haciz koydular. Ben de kalktım mecburen konteyneri sattım. Bu borcu ödemek için konteyneri sattım. Ben bunu bunu söylerken utanıyorum ama EnerjiSa utanır mı bilmiyorum. Bütün Hatay muhtarlarına kaçak elektrik muamelesi yapıldı. Bazılarından 28 bin alındı, bazılarından 22 bin, bazılarından 17 bin…" dedi.

Mağdur durumda olduklarını belirten Yavrum,sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hiçbir şekilde burada işlem yapamıyoruz. Yapamıyorum çünkü yani elektrik vermiyorlar. Saat koy dediler, saat koydum olmadı. Başvur dediler, başvurdum. Beş defa reddedildim. Açık söyleyeyim bunlar bu Hatay'daki sayın valimiz de dahil herkesin iyi niyetini suistimal etmeye gelmişler. Baltalamaya gelmişler. Burada hizmet etmiyorlar. Burada sadece insanları isyana zorluyorlar. Bakın yemin ediyorum size geceleri yatıyorum, kalkıyorum onlarla beraber rüyalarıma giriyorlar."