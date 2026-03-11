Muhtarlar İftarında Konuşan Nuri Aslan: Ekrem Başkanımız ve Tüm Yol Arkadaşlarımız Yeniden Aramıza Dönecek, Omuz Omuza Hizmete Devam Edeceğiz

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, iftar programında İstanbul'un muhtarlarıyla bir araya geldi. Konuşmasına, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başlayan Aslan, "Bu haksızlıklar elbet bitecek. Çok yakında Ekrem Başkanımız ve tüm yol arkadaşlarımız yeniden aramıza dönecek, omuz omuza hizmete devam edeceğiz" dedi. Aslan, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik krizin, haksızlıkların, vatandaşımızın omuzlarına bindirdiği ve bindiği bir dönemdeyiz. Mahallemizdeki her bir insanın derdi aslında sizin de derdiniz, bizim de. Ama umudunuzu asla kaybetmeyin, ben asla kaybetmiyorum. Biz, buradayız ve yanınızdayız. İstanbul'un geleceğini; bağımlılıkla mücadeleden istihdama, kadın ve aile hizmetlerinden imar çözümlerine kadar her alanda sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın iftar programları devam ediyor. Bu akşamki iftar yemeğinde, Yenikapı'da İstanbul'un muhtarları ile buluşan Aslan, konuşmasına Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. "Kıymetli muhtarlarımız, İBB Grup Başkan Vekilimiz, İBB Meclis üyelerimiz, bürokrat arkadaşlarımız ve tabii ki Muhtarlıklar Dairesi Başkanımız Yavuz Saltık'ın kıymetli eşi aramızda Sevgi Hanım ve yakın çalışma arkadaşlarımız; tekrar ifade ediyorum muhtar kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz" diyen Aslan, iftar programında şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan'ın bu güzel akşamında sizinle aynı sofrada olduğum için çok mutluyum. Ben, çünkü, muhtarlara özel ilgisi olan birisiyim. Bu kültürü de Ekrem İmamoğlu'ndan aldık, Beylikdüzü'nden öğrendik. Hepinize bir yıldır Silivri'de haksız bir biçimde tutsak edilen, bugünlerde mahkemelerde hepinizin iradesini savunan, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Şuna yürekten inanıyorum, bu haksızlıklar elbet bitecek. Çok yakında Ekrem Başkanımız ve tüm yol arkadaşlarımız yeniden aramıza dönecek, omuz omuza hizmete devam edeceğiz."

"Muhtar; mahallenin aynı zamanda sırdaşıdır, dert ortağıdır, kapısı ilk çalınan, sofrasına ilk oturulandır"

Sevgili kardeşlerim, biz İstanbul'da 16 milyonluk kocaman bir aileyiz. Sizler de bizim sadece çalışma arkadaşlarımız değil; aynı zamanda mahalledeki gözümüz, kulağımız ve en önemlisi vicdanımızsınız. Kimin çocuğu yatağa aç giriyor, hangi teyzemizin ilaca ihtiyacı var, hangi mahallemizde yol bozuk, hangi sokağımız karanlıkta kalmış, bunu en iyi mahallenin muhtarları biliyor. Dolayısıyla sizler biliyorsunuz. Muhtar; mahallenin aynı zamanda sırdaşıdır, dert ortağıdır, kapısı ilk çalınan, sofrasına ilk oturulandır. Benim, Beylikdüzü'ndeki kıymetli muhtarlarım da bugün burada. Onları haftada bir kere görmeden duramıyordum, şimdi aylar oldu. Dolayısıyla, onları da çok özlemişim. Ekrem Başkanımız, Beylikdüzü'nden bu yana sizinle kurduğu o kopmaz bağın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi bildiği için, İBB Başkanı seçildikten sonra devrim niteliğinde bir adım attı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığını kurdu. Burayı da benim dostum, kardeşim, yol arkadaşım Yavuz Saltık'a emanet etti. İçinizde Yavuz Saltık'ı tanımayan var mı? Onu sevmeyen var mı? Ben de çok seviyorum. Yavuz, benim de çok kıymetli bir kardeşim. Onun ne kadar çalışkan olduğunu bilmeyen yoktur. Bugün, o da ne yazık ki Silivri'de tutsak. Onun da kalbi sizlerle ve bugün duruşma salonundan hepinize selamlarını iletmişti. Ben de buradan onun adına ileteyim. Kıymetle kardeşlerim, her mahallenin ruhu başka, ihtiyacı başkadır. Biz, bu ihtiyaçları masa başında oturarak değil, ancak sizlerin rehberliğiyle çözebiliriz ve giderebiliriz. Çünkü muhtar; biraz önce de söyledim mahalleyi bilendir. Mahalleyi tanıyandır. Kapısı ilk çalınan, sofrasına ilk oturulandır. Devletin gülen yüzü muhtarlardır aslında.

"Artık bu süreçte çok daha güçlüyüz"

Şimdi mahalledeki ilk ulaşılan olunca; kaymakamı aradığınızda randevum var diyor, belediye başkanını aradığında randevum var diyor ama muhtar direkt kapıyı açıyor. Kurduğumuz bu daire başkanlığı sayesinde, artık bu süreçte çok daha güçlüyüz ve bunu aslında hep beraber gösterdik. Çok daha güçlü olduğumuzu ve birlikte çalışmanın ne kadar başarılı olabileceğini gördük. -Burada tabii Yavuz Saltık'ın katkısını da unutmamamız lazım.- Ama sizin o güler yüzünüzle beraber birleşince İstanbul'da bambaşka bir şeye dönüştü bu muhtarlık."

"Hizmetin ayağınıza gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

İBB Muhtarlık Uygulaması ile muhtarların taleplerini dijital ortamda hızlıca çözmeye çalıştıklarını da anımsatan Aslan şöyle devam etti:

"Tema bazlı ilçe toplantılarıyla sorunları yerinde bizzat sizden dinliyoruz. Aslında, Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız, her ilçeye gelerek muhtarlıklarla toplantı yapıyor ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı veya Çözüm Merkezi olarak görmüyoruz, aynı zamanda İSKİ'de de bir Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduk. Dolayısıyla, artık hizmetin ayağınıza gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yerinde tespit çalışmalarıyla, birimlerimizi sizin eşliğinizde sahaya indiriyoruz. Her saha ziyaretimizde, mümkün olduğu kadar muhtarlarımızı haberdar edip, orada da sizin dertlerinizi dinlemeye çalışıyoruz."

"Zor zamanlardan geçiyoruz"

Kıymetli kardeşlerim, biliyorum zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik krizin, haksızlıkların, vatandaşımızın omuzlarına bindirdiği ve bindiği bir dönemdeyiz. Mahallemizdeki her bir insanın derdi aslında sizin de derdiniz, bizim de derdimiz. Ama umudunuzu asla kaybetmeyin, ben umudumuzu asla kaybetmiyorum. Biz, buradayız ve yanınızdayız. İstanbul'un geleceğini; bağımlılıkla mücadeleden istihdama, kadın ve aile hizmetlerinden imar çözümlerine kadar her alanda sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz.

Kadın muhtarların Kadınlar Gününü kutladı

Ayrıca, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' vesilesiyle tüm kadın muhtarlarımızın Kadınlar Günü'nü de kutluyorum. Emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem mahallenize verdiğiniz emek için hem Yavuz Saltık'a verdiğiniz emek için hem de tabii ki İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiğiniz tüm destekler için ben, yol arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan ayının, ülkemize öncelikle adalet, sonra huzur ve bereket getirmesini diliyorum. 16 Mart'ta Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. İnşallah Kadir Gecesi'nde hepinizin ettiği dualar kabul olur, bizimki de kabul olur. Hapiste olan kardeşlerimiz aileleriyle beraber bayramda evlerinde buluşurlar. Tüm mahallelerimize ve komşularımıza buradan hem Ekrem Başkanımızın hem tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın hem bürokrat arkadaşlarımızın selamlarını iletmenizi talep ediyorum. Yol arkadaşlarımızın aramıza döndüğü daha büyük buluşmalarda yeniden bir araya gelmeyi diliyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul, Ramazan'ımız mübarek olsun.

Ekrem İmamoğlu varsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi varsa mutlaka problemlerinize bir çözüm vardır. Oturup birlikte konuşacağız, bayramdan sonra her ilçenin Muhtarlıklar Derneği Başkanı var, onu ve federasyon başkanlarımızı davet edip; meclis üyelerimiz, grup başkan vekilimizle beraber dinleyeceğiz ve mutlaka çözüm bulacağız... İnşallah hem Yavuz Saltık'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun eksikliğini size hissettirmemeye çalışıyoruz ama iki tane büyük dev fikir, vizyon ve kahraman… Dolayısıyla, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz kardeşlerimize layık olmak için, size layık olmak için... Bir kusurumuz oluyorsa affola. Mutlaka iyi günlerimiz gelecek ve mutlu günlerimiz gelecek. Bu günler zor günler, bu zor günlerde tabii ki ben ne istiyorum: Benim kardeşlerimin bir kısmı hapisteyken, bir kısım dostlarımın bana destek olmasını, eksiklerim varsa o kusurlarımızı görmemesini temenni ediyorum."