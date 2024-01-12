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Muhteşem Gatsby Bale Gösterisi Mersin'de Sahnelenecek - Son Dakika
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Muhteşem Gatsby Bale Gösterisi Mersin'de Sahnelenecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Francis Scott Key Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby adlı eseri baleye uyarlandı. Eser, 16 Ocak'ta Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

12.01.2024 - 12:51,
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MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), tarafından İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın romantik gerilim türündeki dünya klasiği eserinden baleye uyarlanan 'Muhteşem Gatsby'nin sanatseverlerle buluşturulacak.

16 Ocak Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan 2 perdelik eserin koreografisi ve librettosunu A. Volkan Ersoy ve Armağan Davran üsteleniyor. Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Haşimov'un yaptığı balenin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir yürütüyor.G. Gershwin'in harika müzikleri, jazz solistinin vokal tınıları, jazz piyanistinin virtüözite isteyen yorumları, neo-klasik jazz adımlarının stilize edildiği koreografisi ve 'Jazz Devri' döneminin yansıtıldığı dekor ve kostümleriyle heyecanlı, sürükleyici bir teatral anlatıma kavuşan eser izleyemeyenler için 18 Ocak Perşembe günü yeniden sahnelenecek.Eserin koreograflarından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı A. Volkan Ersoy, Muhteşem Gatsby'nin dünyaca ünlü yazar Fitzgerald'ın romanından beyaz perdeden sonra Türkiye ilk kez bale sahnesine taşındığını belirterek, "Harika caz altı yapısı, müzikleri, stilize edilmiş caz adımları bale ile harmanlayarak Mersinli sanatseverlerle buluşturacağız. Çok keyifli bir eser sanatseverleri bekliyor. Dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü'nün ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı eseri Armağan Davran ile birlikte hazırladık. Bu keyifli eserle sanatseverlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık" dedi

Muhteşem Gatsby Bale Gösterisi Mersin\'de Sahnelenecek
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muhteşem Gatsby Bale Gösterisi Mersin'de Sahnelenecek - Son Dakika
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