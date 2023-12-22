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Muhteşem Gatsby balesi Mersin'de prömiyer yapacak - Son Dakika
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Muhteşem Gatsby balesi Mersin'de prömiyer yapacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Francis Scott Key Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby adlı eserinden uyarlanan bale, sanatseverlerle buluşacak. Eserin prömiyeri 23 Aralık'ta Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

22.12.2023 - 13:10,
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MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), tarafından İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın romantik gerilim türündeki dünya klasiği eserinden baleye uyarlanan 'Muhteşem Gatsby'nin prömiyeri sanatseverlerle kapalı gişe buluşturulacak.

MDOB tarafından uzun bir süredir bale uyarlanan 'Muhteşem Gatsby'nin provalarının sonuna gelindi. 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan 2 perdelik eserin koreografisi ve librettosunu A. Volkan Ersoy ve Armağan Davran üsteleniyor. Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Haşimov'un yaptığı balenin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir yürütüyor.

Eserin koreograflarından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı A. Volkan Ersoy, Muhteşem Gatsby'nin dünyaca ünlü yazar Fitzgerald'ın romanından beyaz perdeden sonra Türkiye ilk kez bale sahnesine taşındığını belirterek, "Harika caz altı yapısı, müzikleri, stilize edilmiş caz adımları bale ile harmanlayarak Mersinli sanatseverlerle buluşturacağız. Çok keyifli bir eser sanatseverleri bekliyor. Öyle ki, hem tiyatral anlatım hem caz vokalistimizin performansı hem de bale sanatçılarımızın eseri dramatik yönden anlatmaları ile Muhteşem Gatsby Türkiye'de ilk kez sahnelerde olacak. Dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü'nün ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı eseri Armağan Davran ile birlikte hazırladık. Bu keyifli eserle sanatseverlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Eserin ilk 2 temsilin biletleri tükenmiş durumda. Önümüzdeki süreçte sahnelenecek olan eserimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi

Bu arada, eser 26 Aralık, 16 ve 18 Ocak'ta yeniden sahnelenecek. (DHA)

Muhteşem Gatsby balesi Mersin\'de prömiyer yapacak
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muhteşem Gatsby balesi Mersin'de prömiyer yapacak - Son Dakika
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