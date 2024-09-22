Muizzu'dan Gelecek Nesillere Çağrı

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Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, gelecek nesillerin, Gazze'deki savaşın durdurulduğu ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olduğu bir gelecek talep ettiklerini söyledi.

BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde, yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılması beklenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Zirvede yaptığı konuşmada 3 noktaya dikkati çeken Muizzu, ilk olarak gençlerin küresel anlamda önemini vurguladı. Muizzu, gençlerin bugünü şekillendirip yarının dünyasına liderlik edeceğini, gençler için yapılan yatırımların önem taşıdığını kaydetti.

İkinci olarak iklim değişikliğinin hem bugün hem de gelecek nesiller için en büyük tehdit olduğunu ifade eden Muizzu, iklim değişikliğinin dünyadaki gençlerin yaklaşık yüzde 62'sini etkilediğini ve aşırı hava olaylarının son 50 yılda 153 milyar dolardan fazla kayba neden olduğunu söyledi.

Maldivler Devlet Başkanı, BM Geleceğin Zirvesi kapsamında iklim değişikliği ve kaynakların korunması alanında daha önceden verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Muizzu, üçüncü olarak küresel anlamda herkes için çalışan bir finansal sistemin önemini vurgulayarak, "Yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanına ihtiyacımız var." dedi.

Muhammed Muizzu, "Gelecek nesiller, Gazze'deki soykırım savaşını durdurma cesaretinin gösterildiği, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye kabul edildiği, BM'nin insan hakları suçlularından hesap sorma cesaretini gösterdiği, eşit, yenilikçi ve gerçekçi bir gelecek talep ediyor." diye konuştu.