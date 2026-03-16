Mukaddes Emanetler Sergisi Kadir Gecesi Açık!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sergisi, Kadir Gecesi'nde saat 00.00'a kadar ziyarete açık.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mukaddes Emanetler: İnanç ve Hatıra" sergisi, Kadir Gecesi'nde saat 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Serginin küratörlüğünü Türbeler Müzesi Müdürü Yardımcısı Leyla Zaman, sanat tarihçisi Havva Selim ve müze araştırmacısı Muhammed Kürşad Kılıç üstleniyor.

Türbeler Müzesi Müdürü Yavuz Özdemir, AA muhabirine, Sultan Ahmet Külliyesi içerisindeki sergide İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğünün envanterine kayıtlı olan kutsal emanetler, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadem-i Şerif'i ve Hilye-i Şerif'in yer aldığını söyledi.

Özdemir, yaklaşık 2 haftadır açıldığı günden bu yana serginin yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştığını belirterek, ayrıca Rami Kütüphanesi'nde yine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisinin açıldığını ve bu sergide de İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından eserlerin ziyaretçilerle buluştuğunu aktardı.

Türbeler Müzesi Müdürü Yardımcısı Leyla Zaman ise serginin amacına dair, "İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü olarak bu sergiyi gerçekleştirirken türbelere vakfedilmiş kutsal emanetleri, halkın inancıyla birlikte hatıra kültürüyle burada ziyaretçiyle buluşturup görünür kılmak istedik. Zamanı ölçen bir mekan olarak yıllara direnmiş Muvakkithanede, zamansız kutsal emanetleri bir Osmanlı geleneği olarak burada halkla tekrardan buluşturduk." dedi.

Zaman, kutsal emanetlerin oluşturulma sürecinden bahsederek, sergideki eserler hakkında şunları kaydetti:

"Sergi, Peygamber Efendimizin çok bilinmeyen adı Kamis-i Saadet olarak geçen gömleğinden bir parça ile başlıyor. Kutsal emanetlerin kendileri kadar önemli olan mahfazaları da sergide ayrıca bir sanat eseri olarak yer almakta. Sedef, gümüş ve ahşap mahfazalarımız var ve bu mahfazalarla birlikte Sakal-ı Şerifler ile Peygamber Efendimizin ayak izi de burada. Ayak izini, Sultan 2. Mahmud'un hattat hocası Mustafa Rakım'la birlikte yaptığı kadem-i saadet perdesiyle birlikte tam olarak Osmanlı'daki sergi geleneğini yansıtarak gösteriyoruz."

Kabe'nin örtülerinden parçaların da sergide yer aldığını aktaran Zaman, "Sergide Yahya Efendi'ye izafe edilen bir tac-ı şerif var ve tac-ı şerifin tepelik kısmında Kabe'nin iç örtüsü yer almakta. Aynı zamanda ravzanın onarımında yer alan çini, Peygamber Efendimize selam verdiğine inanılan Hacerül Natık taşı, Sakal-ı Şerif'le birlikte yer alan Peygamber Efendimiz özdeşleşmiş gül kokusunun yer aldığı gül yağı şişeleri de sergimizde ziyaretiyle birlikte buluşmakta." diye konuştu.

Leyla Zaman, sergide ayrıca Sultan 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın Allah ve Peygamber lafzını gül goncasına işlediği özel bir eserin de sergide gelenlerin beğenisine sunulduğuna işaret ederek, ayrıca buhurdan, gülapdan ve şamdanların sergilendiğini sözlerine ekledi.

Toplam 26 eserin yer aldığı sergi, 22 Mart'a kadar gezilebilecek.

Sergide yer alan eserler, Aziz Mahmud Hüdayi, Eyüp Sultan, Hatice Turhan Valide Sultan, Mahmud Paşa, Mihrişah Valide Sultan, Nureddin Cerrahi, Sultan 2. Bayezid, Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Yahya Efendi türbelerinden getirildi.

Ayrıca sergideki eserlerin konservasyonlarını restoratör Seda Tulgar Yılmaz, Simge Gülter ve Gülçin Tuna gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

