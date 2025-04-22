Mülakat Mağduru Öğretmenlerin Mücadelesi

(ANKARA) - "Mülakat mağduru" öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önündeki nöbetleri sürüyor. Öğretmenler, "Bugün, mülakat mücadelemizin 170'inci günündeyiz. Sayın Bakan'a bir kez daha soruyoruz; iller arası puan farkı ortada. Bunu kabul etmediyseniz 2024 KPSS'ye girmiş olan arkadaşların mülakatlarını neden tek merkezde topluyorsunuz? Durumumuz açık bir şekilde ortada. Hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları" gerekçesiyle Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adaylarının MEB önündeki nöbetleri sürüyor. "Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat" sloganı atan öğretmenler, şunları söyledi:

"Mülakat mağduru öğretmenler olarak, Bakan Bey'in 25 Mart'ta Bursa'da 'mağdur olanlar gelsin, gereğini yapacağız' söylemi üzerine haftalardır Bakanlık önünde Bakan Bey ile görüşüp hakkımızın teslim edilmesini bekliyoruz. Kendisinin yayımladığı 2024 Sözlü Mülakat Kılavuzu'nda mülakatların tek merkezde yapılacağı ifade edilmektedir. Buna rağmen geçen sene mülakatlar mülakat gibi yapılmadığı, mülakatlarda usulsüzlük olduğu ifade edilmişti. Bizler, Bakan Bey ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile görüşüp bu taleplerimizi dile getirerek en kısa süreçte tamamlanmasını istiyoruz.

Bugün, mülakat mücadelemizin 170'inci günündeyiz. Sayın Bakan'a bir kez daha soruyoruz; iller arası puan farkı ortada. Bunu kabul etmediyseniz 2024 KPSS'ye girmiş olan arkadaşların mülakatlarını neden tek merkezde topluyorsunuz? Durumumuz açık bir şekilde ortada. Hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."