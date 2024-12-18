Muradiye'de Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Muradiye'de Yüzme Havuzu Açıldı

Muradiye\'de Yüzme Havuzu Açıldı

Van Muradiye'de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı, çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

18.12.2024 20:46
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Van'ın Muradiye ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapılan 25 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip 5 kulvarlı havuz, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Havuzda ayrıca "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimleri de verilmeye başlandı.

Kaymakam Melih Aydoğan, yarı olimpik yüzme havuzunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçede çocukları ve gençleri yüzme sporuyla tanıştıracaklarını belirten Aydoğan, havuz sayesinde başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yüzme Antrenörü Meryem Karasu ise "İlçemizde yeni açılan havuzda 6-14 yaş arasındaki erkek ve kız öğrencilerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Kurslarımız ücretsizdir. İlçemizdeki tüm çocuklarımızı buraya bekleriz." diye konuştu.

Programa kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muradiye'de Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika

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