Murat Bakan, Gözaltına Alınan ODTÜ Öğrencilerini Ziyaret Edecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, ODTÜ'de gözaltına alınan öğrencileri görmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gitti. Bakan, "Buradan aldığımız bilgiye göre; çocuklar sağlık muayenesinin arkasından avukatlarıyla ifade verip mahkemeye sevk edilecekler eğer savcı 'buradan bırakın' demezse. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı şahsi numarasından aradım çocuklarla tek tek görüşebilmek için, Ali Yerlikaya'ya ulaşamadım. Özel kalemini aradık, özel kalemden de dönüş olmadı. Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz, yanlarındayız. Sağlıklarını ve tüm hukuki süreçlerini takip ediyoruz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar ülke genelinde devam ediyor. Dün gece Ankara'da ODTÜ'lü öğrenciler gözaltına alındı. CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, ODTÜ'de gözaltına alınan öğrencileri görmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gitti. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapan Bakan, şunları söyledi:

"Şu an Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne geldim. Dün ODTÜ'de 9 öğrenci gözaltına alınmıştı, onun dışında da 9 gözaltı var. Onları ziyaret etmek için geldim ancak ziyaret etme imkanı bulamadık. Buradan aldığımız bilgiye göre; çocuklar sağlık muayenesinin arkasından avukatlarıyla ifade verip mahkemeye sevk edilecekler. Eğer savcı 'buradan bırakın' demezse. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı şahsi numarasından aradım çocuklarla tek tek görüşebilmek için, Ali Yerlikaya'ya ulaşamadım. Özel kalemini aradık, özel kalemden de dönüş olmadı. Buradaki kardeşlerimizin, üniversite öğrencilerimizin durumunu takip edeceğiz. Buradan adliyeye geçiyoruz. Akşama kadar buradan adliyeye sevk edilmiş olurlar. Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz, yanlarındayız. Sağlıklarını ve tüm hukuki süreçlerini takip ediyoruz."