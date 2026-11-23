Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Murat Dalgın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, Soma B Termik Santralı'nın satış ve borçlanma sürecine ilişkin açıklama istedi. Santralin 2015 yılında Konya Şeker'e satıldığını, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'ne 20 milyar lira borç biriktiğini ve daha sonra TKİ tarafından 7 milyar liraya alındığını belirten Dalgın, "Bu kadar stratejik bir varlık çalışamaz hale ya da üretemez hale nasıl geldi?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşülüyor.

Görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz söz aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) çalışanları arasındaki ücret farkına dikkati çeken Uz, şunları söyledi:

"Şimdi TPAO'nun kampüsünde aynı kapıdan giren iki çalışan düşünün. Biri TPAO, diğeri de TPIC çalışanı. Aynı işi yapan iki çalışan ama ücret farklı, 3 hatta 4 katına kadar çıkıyor. Sunulan çözüm nedir biliyor musunuz? Maaşın yetmiyor, gel fazla mesai yap. Fazla mesai düşük ücretleri telafi etmenin sürekli bir yöntemi olamaz. Kim neye göre fazla mesaiye çağrılıyor, fazla mesai adil dağıtılıyor mu, ihtiyaç için mi yoksa ücret açığını kapatmak için mi mesai oluşturuluyor belli değil."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na, daha önce TPAO çalışanlarının ücret adaletsizliğini ve özlük haklarına ilişkin sorunlarını ilettiğini hatırlatan Uz, gerekli düzenlemelerin yapılacağının söylendiğini ancak sorunların devam ettiğini belirtti.

TPAO Genel Müdürü'ne de sorular yönelten Uz, "TPIC'de genel müdür iken mali haklarınız ile aynı dönemde TPAO genel müdür hakları ne kadardı? 4 kat ücret farkı olduğu doğru mu? Bugün TPIC'de devam eden göreviniz var mı? Varsa ücret, huzur hakkı veya başka mali menfaat alıyor musunuz?" sorularını yöneltti.

UZ, FİLYOS LİMANI'NDAKİ USULSÜZLÜK VE KAMU ZARARI İDDİALARINI SORDU

Filyos Limanı'nda yürütülen gemi bakım işleriyle ilgili usulsüzlük ve kamu zararı iddialarını da gündeme getiren Uz, Seafort ve Global Offshore Engineer isimli şirketlere verilen işleri sordu. Uz, "Bu şirketlere hangi işleri, hangi tarihlerde, hangi yöntemlerle ve hangi bedellerle verdiniz? Bu alımlarda rekabetçi ihale yöntemleri uygulandı mı? Yoksa milyonlarca liralık işler bu şirketlere doğrudan mı verildi?" ifadelerini kullandı.

"KURUM İÇİNDE İNCELEME VEYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Yabancı bir şirkete 400 bin liralık iş için 14 milyon lira ödeme yapıldığı iddiasını da dile getiren Uz, atık yönetimi ve hurda işlemlerine ilişkin kayıtların, satış bedellerinin ve sonraki satın alma işlemlerinin karşılaştırılıp karşılaştırılmadığını sordu. Gemilerden alınan atıkların bertarafına ilişkin kayıtların ve karşılığındaki ödemelerin bağımsız denetimden geçirilip geçirilmediğini de gündeme getiren Uz, şöyle konuştu:

"Bu iddiaların herhangi biri hakkında kurum içinde inceleme veya soruşturma başlatıldı mı? Başlatıldıysa sonuçlar nerede? Başlatılmadıysa neden? Sayın Bakan, size bağlı bu durumun sonucu nedir? Siz bu durumun neresindesiniz? Kamuoyunun beklediği çok basit Sayın Bakan. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik."

"HARİTADA YENİ BİR ÜLKENİN ÜZERİNE BAYRAK KOYMAKLA BİLANÇOYA KAR YAZILMIYOR"

Türkiye'nin sondaj gemilerine ilişkin harcamalarının ve ekonomik getirinin açıklanmasını isteyen Uz, bir sondaj gemisinin günlük giderinin 450 bin dolar olduğunu belirterek, "Aynı gider her yıl devam ederse 49 milyar 275 milyon. Gemilerimizin denizin kaç bin metre derinliğine indiğini anlatıyorsunuz. Bir de milletin bütçesine ne kadar derine indiğini anlatın lütfen" dedi.

"DEVLETİN STRATEJİK BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNİ HANGİ MEKANİZMAYLA TAKİP EDİYORSUNUZ?"

TPAO'da daha önce genel müdür yardımcılığı yapan Rıza Özgür Temel'in kurumdan ayrılmadan iki ay önce teknik ekipten kritik veriler talep ettiğini öne süren Uz, Temel'in daha sonra Çalık Petrol'de genel müdür olduğunu belirtti. TPAO'nun arama stratejileri, sondaj sonuçları, rezerv değerlendirmeleri ve yatırım planlarını bilen üst düzey bir yöneticinin özel sektöre geçmesi durumunda stratejik bilgilerin nasıl korunacağını soran Uz, "Gemilerimizin rotasını uyduyla takip ediyorsunuz. Peki devletin stratejik bilgilerinin güvenliğini hangi mekanizmayla takip ediyorsunuz?" diye konuştu.

DALGIN: "SOMA B TERMİK SANTRALİ KONUSUNDA İZAHAT BEKLİYORUZ"

Komisyonda İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Murat Dalgın Soma B Termik Santrali'ni gündeme getirdi.

Dalgın, santralin 2015 yılında Konya Şeker'e satıldığını, ardından Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'ne 20 milyar lira borç biriktiğini ve şirketin eylül ayında iflas istediğini söyledi. Alıcı çıkmaması üzerine santralin TKİ tarafından 7 milyar liraya alındığını belirten Dalgın, bu süreçte işçilerin ücretsiz izinde olduğunu ve Soma'nın ısınmasının da santrale bağlı olduğunu ifade etti. Dalgın, şöyle konuştu:

"Bu adamlar burayı niye aldılar? Bu kadar borç birikirken kimse kimseye 20 milyar lira açık hesapta bir şey vermiyor, mal vermiyor. 20 milyar açık hesapta nasıl çalıştırıldı? Bu kadar stratejik bir varlık çalışamaz hale ya da üretemez hale nasıl geldi? Bunun neticeleri nedir sorusu önemli bir soru. Bu Soma B Termik Santrali konusunda bir izahat bekliyoruz."

Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın devreye alınma takvimini de gündeme getiren Dalgın, 2018'deki temel atma töreninde santralin 2023 yılında devreye alınacağının açıklandığını, daha sonraki yıllarda da kısa süre içinde elektrik verileceğinin söylendiğini hatırlattı. Dalgın, şimdi 2027 yılının işaret edildiğini belirterek, Bakanlığın konuya ilişkin değerlendirmelerini beklediklerini söyledi.