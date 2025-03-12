Murat Karaca'nın Babası Halil Karaca İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Murat Karaca'nın Babası Halil Karaca İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın babası Halil Karaca için cenaze töreni Kartal Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Törene çok sayıda siyasi ve yerel yönetim temsilcisi katıldı.

12.03.2025 16:52
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(İSTANBUL)- İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın, hayatını kaybeden babası Halil Karaca için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Karaca ailesine taziyelerini sunarak, gazeteci Murat Karaca'ya da başsağlığı diledi.

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın, hayatını kaybeden babası Halil Karaca için Kartal Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Kars, Adem Uçar, Mustafa Ağdaş, Yasin Ünder, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, çok sayıda basın mensubu ile birlikte Karaca ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazeye katılarak Karaca ailesine taziyelerini sunan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gazeteci Murat Karaca'ya  başsağlığı diledi.

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın babası Halil Karaca, geçen gün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alındığı Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Merhum Halil Karaca'nın naaşı, Kartal Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Murat Karaca'nın Babası Halil Karaca İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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