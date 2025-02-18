Murat Kurum: Deprem Bölgesi Çalışmaları Eleştirilere Yanıt Verdi - Son Dakika
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Murat Kurum: Deprem Bölgesi Çalışmaları Eleştirilere Yanıt Verdi

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Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirileri yanıtladı ve hedeflerini açıkladı.

18.02.2025 13:13
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirilere ilişkin "Bu çalışmanın dünyada başka bir örneği yoktur. Bu gerçek ortadayken, bazı kesimler halen deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onlara 'siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de bize kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar. Deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar, ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katıldı. 2025 yılının sonuna kadar tüm depremzedeleri evlerine yerleştireceklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün gücünü artıran birçok önemli karara imza attım. Bugün dünyamız derin bir dönüşümün eşiğindedir. Küresel yapı sektörü de bu manada büyük dönüşümden, değişimden geçmektedir. Bu değişim sürecinde, Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörümüz, çağı yakalayan çözümleriyle her yerde farkını göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar tam 137 ülkede toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024 yılında yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik. Bu manada tam yüzde 9,2 büyüme başarısı gerçekleştirdik. Ben şimdiden görüyorum ki; 2025 yılında da müteahhitlerimiz bu büyüme trendini sürdürecek ve yeni rekorlara imza atacaktır.

"Yaptığımız tüm projelerle, inşaat malzemeleri üretiminde döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak istiyoruz"

Bakanlık olarak çok çeşitli adımlar atıyoruz. Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini yüzde 50 oranında artırdık ve ekonomik güçlerine uygun projelerini almalarına gayret gösterdik. Yeni müteahhitlerin üstleneceği iş büyüklüğünde yüzde 15'lik bir azalmaya gittik ve tecrübeye göre iş anlayışını benimsedik. Bunun yanında da müteahhitlerimizin iklim değişikliğine uyumlu projeler yapması da bizim en büyük arzumuz. Çünkü iklim değişikliğinden etkilenen bir ülkeyiz. Yaptığımız tüm bu projelerle ve düzenlemelerle, inşaat malzemeleri üretiminde de döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak istiyoruz.

"Sizin özgüveniniz ve gayretiniz, bugün 11 ilde kendini ispatladı"

Cennet vatanımızın en acı gerçeği şüphesiz depremdir. Deprem, milli güvenlik meselesi. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. Bu felaket, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Bölgedeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara ulaştı. Hepiniz şunu söylediniz; 'İnşaat malzemesi sorunumuz olmaz, çimento da beton da demir de yeter. Biz Allah'ın izniyle devletimizle, milletimizle el ele verip yaparız'. Biz bu işleri yaptık. Sizin bu özgüveniniz ve gayretiniz bugün 11 ilde kendini ispatladı. Deprem bölgesi dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. İki yıl bitmeden toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin konut ve iş yeri sayısına ulaşacak ve tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız."

İsim vermeden, kendilerini eleştirenlere yanıt veren Kurum, şunları söyledi:

"Bu çalışmanın dünyada başka bir örneği yoktur. Bu gerçek ortadayken, bazı kesimler halen deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onlara 'siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de bize kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar. Deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar, ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar."

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak bir proje geliştirdiklerini duyuran Kurum, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyduğumuz arazilerimizi 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber; sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da, emlak konutumuzla birlikte başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz duyuracak. Bunun dışında arsa maliyetlerini düşürecek bir düzenlemeyi yürüteceğiz."

"Herkes, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır"

TÜSİAD'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "TÜSİAD'ın tarihini biliyoruz, daha önce yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. Ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle de; herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum: Deprem Bölgesi Çalışmaları Eleştirilere Yanıt Verdi - Son Dakika

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