Murat Kurum: Gençler ve kadınlarla büyük bir zafer kazanacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta da bu seçim kadınlarımızın, gençlerimizin karar vereceği bir seçim olacak. Biz kadın hareketiyle gençlik hareketiyle inşallah bu seçimde büyük bir zafer kazanacağız." dedi.
Kurum, Volkswagen Arena'da düzenlenen En Genç Festival'e katıldı. Eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla sahneye çıkan Kurum, festivale gelen gençleri selamladı.
Festivalin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, gençler için her zaman en güzelini, en iyisini hayal ettiklerini, o hayali gerçekleştirmek için mücadele verdiklerini söyledi.
Gençlere tertemiz bir gelecek sunmak istediklerini belirten Kurum, "Yeşilin arttığı, mavinin korunduğu ve deprem riski, ulaşım çilesi olmayan, gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Bu hayali de gençlerle hayata geçireceğiz." dedi.
Kurum, oluşturacakları gençlik meclisinde karar alıp, gençlerle uygulayacaklarını anlatarak, "Ben onlarla yol yürümeyi, karar almayı, o hayalleri birlikte gerçekleştirmeyi istiyorum. Bugüne kadar hep gençlerimizle yol yürüdük. Çünkü onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İyi bir geleceği, yeşil bir İstanbul'u hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Gençlerin, her yerinde geleceğe güvenle bakacakları, çalışabilecekleri, spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri bir İstanbul istediğini aktaran Kurum, kendilerinin de bunun mücadelesini vereceklerini kaydetti.
Kurum, İstanbul'un festivallerin şehri olacağını, yerel ve uluslararası organizasyonlar düzenleneceğini, dünyanın en büyük sanatçılarının, en önde bilim insanlarının İstanbul'un gençleriyle buluşacağını aktardı.
Murat Kurum, "31 Mart'ta da bu seçim kadınlarımızın, gençlerimizin karar vereceği bir seçim olacak. Biz kadın hareketiyle gençlik hareketiyle inşallah bu seçimde büyük bir zafer kazanacağız. El birliğiyle İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehri yapacağız." diye konuştu.
Kurum, bir gazetecinin, "Buraya gelene kadar birçok yere uğradınız. Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz, en son ne zaman uyudunuz?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:
"Hani aşkla çalışan yorulmazmış ya, biz aşkla çalışıyoruz. Aziz İstanbul'a bir sevdamız var. Bu sevdayla çalışıyoruz ve milletimizin, vatandaşımızın sevgisi bize motivasyon sağlıyor, güç veriyor. Bu sevgiyle 81 ilde çalıştım. 81 ilde ne zaman bir afet, sıkıntı olsa hemen oraya koşarak mücadele ettim. Söz verdim, o sözlerimi tuttum. Ben sözünü tutan bir kardeşinizim. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu motivasyon da bize enerji, güç veriyor."
Kurum'un eşi Şengül Kurum ise festivalde bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Benim de üç tane evladım var. Onlar da bu festivale gelmek istediler. Severek tüm sanatçıları dinledik." dedi.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: Gençler ve kadınlarla büyük bir zafer kazanacağız - Son Dakika
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