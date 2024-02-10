Murat Kurum: Hiç kimse birliğimize gölge düşüremeyecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, partisinin Küçükçekmece'deki seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, "Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir." dedi.
Kurum, partisinin Küçükçekmece ilçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve arkadaşlarının Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması kapsamındaki aday tanıtım töreninde, dernekle ve sivil toplum örgütleriyle birlikte konuşma yapılırken, uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açıldığını söyledi.
Açılan ateşle buradan geçen bir vatandaşın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Kurum, konuya ilişkin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilik, savcılık ve emniyet birimlerinin her türlü tahkikatı yaptıklarını ifade etti.
Kurum, yaralı vatandaşı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiklerini kaydederek, "Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri, ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadır. Yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bilfiil takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük, 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. İnşallah, Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir." diye konuştu.
"Her menfur saldırıda olduğu gibi failler kıskıvrak yakalanacaktır"
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, tüm millete, İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Demokrasilerine, birliklerine, beraberliklerine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır ve daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da kıskıvrak yakalanacak ve sorumlularına gereken ceza verilecektir."
Açıklamaya, Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, AK Partili bazı milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı.
Kabaktepe'nin sosyal medya paylaşımı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kabaktepe paylaşımında, Yeniay'ın seçim çalışması esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifalar diledi.
Aziz Yeniay, teşkilat ve tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kabaktepe, "Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır." ifadesini kullandı.
Kabaktepe paylaşımında ayrıca, "Hastanede vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız gerekli müdahaleleri yapıyor. Vatandaşımız şu an beyin ameliyatına alınmış durumda, ameliyat devam ediyor. Ağır yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyor, tekrardan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum." sözlerine yer verdi.
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