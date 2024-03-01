Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın genel merkezini ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkezini ziyaret etti.
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından karşılanan Kurum, basına kapalı ziyaretinin ardından Yıldırım ile gazetecilerin karşısına çıktı.
Kurum, vakıfların yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde hareket ettiğinin altını çizerek, deprem ve sellerde İHH personeliyle birlikte çalıştıklarını söyledi.
İHH'nin Gazze'ye insani yardımlar götürdüğünü kaydeden Kurum, "Bugün Kudüs'teki o yavrularımızın bizden, Türkiye'den beklediği o sevgiyi, şefkati burada sivil toplum kuruluşlarımızla, devletimizle her an vermeye çalışıyoruz. Burada olsak da gönlümüz Kudüs'te, Gazze'de. Buradan bir kez daha Gazze'deki katliamı lanetliyorum. Elbet bir gün Kudüs'ün yüzü gülecek." ifadelerini kullandı.
Kurum, Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının yüzünün gülmeyeceğini dile getirerek, "31 Mart seçimleri bu yüzden bu kadar önemli ve kritik. 31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine, beraberliğine kastedenler var. 31 Mart seçimleri bizim için sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir, aynı zamanda tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir." diye konuştu.
İHH'ye, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için verdikleri mücadele ve 6 Şubat depremlerindeki çalışmaları için teşekkür eden Kurum, 1 Nisan sabahı tüm STK'larla birlikte kardeşlik hukuku içerisinde İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini vurguladı.
Kurum, bir soru üzerine, seçilmesi halinde beklenen büyük Marmara Depremi için İstanbul'da 1 olan afet lojistik merkezi sayısını 7'ye çıkaracaklarını, afet eğitim merkezlerinin sayısını arttıracaklarını, barınma ve yemek hizmetleri çalışmaları yapacaklarını anlattı.
Bülent Yıldırım ise Kurum'un bakanlığı dönemindeki çalışmalarıyla gönülleri kazandığını ve birlikte birçok proje yaptıklarını söyledi.
Kurum'un İBB Başkan adaylığından umutlu olduklarını kaydeden Yıldırım, "Umarım sivil toplum kuruluşuyla siyaset arasındaki dengeler de gözetilerek birlikte halkın ihtiyaçları için çalışma gerekliliği hiçbir zaman unutulmaz. Bu ziyaret bunun bir göstergesidir." dedi.
Kurum ve Yıldırım, daha sonra sokaktaki esnafla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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