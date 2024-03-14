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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'un kibre, ilgisiz bir belediye başkanına ihtiyacı yok. İstanbul'u, İstanbul'un üretimini, sanayisini kendi şahsı, geleceği için basamak olarak görecek bir belediye başkanına da ihtiyacı yok." dedi.

Kurum, Bahçelievler'deki Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Vakıf Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ile bir araya gelen Kurum'a, ziyaretinin sonunda "Gelin canlar bir olalım." yazılı çini takdim edildi.

Murat Kurum, daha sonra Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) ziyarette bulundu.

Türkiye her alanda kendisine yeten bir ülke olacaksa bunun ihracat ve üretimle olacağını vurgulayan Kurum, "Yine gençlerimiz bu ülkede geleceğe güvenle bakacaksa eğer, bunun altyapısını yapacak olan buradaki dostlarımızdır. Şubatta TİM'in 21 milyar dolarla rekor kırdığını gördük. Bu da bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Ülkenin ihracatının, istihdamının artması şehir adına da önemli." diye konuştu.

İstanbul'un ilçelerinde 70 gündür esnafla bir araya geldiğini anlatan Kurum, "İstanbul'u dinliyoruz. İstanbul'un 5 yıllık süreçte üzüldüğünü, kırıldığını gördük ve vatandaşımızın beklentisiyle karşı karşıyayız. Artık İstanbul gibi bir metropolde İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenecek bir belediye anlayışı bekleniyor. İlçe belediyeleriyle uyum içerisinde çalışacak, İstanbul'a bir vizyon ortaya koyabilecek bir anlayış ve hizmeti vatandaşımız bekliyor ve bunu da her ortamda dile getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, kentin sorun ve beklentilerini bakan ve milletvekili olduğu dönemden iyi bildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ben de İstanbul milletvekili olarak yapmış olduğum görevlerde, İstanbul'un birçok alanında hizmet etme fırsatına eriştim. O dönemde buradaki birçok dostumuzla birlikte çalıştık. Bakanlık yaptığımız süre boyunca bir ayağımız İstanbul'da oldu. İstanbul'un sorunlarını, problemlerini bilen, bu manada hem sanayici tarafıyla hem vatandaşımız hem üretim tarafında birçok alanda şehrin sorunlarına hakim bir kardeşinizim. İstiyorum ki 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar alalım. Yani bu mesele benim şahsi meselem değil, ülkemizin meselesi, İstanbul'un meselesi."

"İstanbul'un kibre, ilgisiz bir belediye başkanına ihtiyacı yok"

İstanbul'da beklenen depremin Türkiye'nin milli güvenliğine, hatta bağımsızlığına yönelik bir tehdide dönüşebileceğine dikkati çeken Kurum, böylesine bir riske karşı da topyekun mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurum, "İstanbul'un sanayisine, üretimine ilişkin bu kararları da hayata geçirelim istiyorum. İstanbul'un bu istişareye, mütevazı duruşa ihtiyacı var. İstanbul'un kibre, ilgisiz bir belediye başkanına ihtiyacı yok. İstanbul'u, İstanbul'un üretimini, sanayisini kendi şahsı, geleceği için basamak olarak görecek bir belediye başkanına da ihtiyacı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin sadece taksi konusuna değil, başka birçok meseleye de ilgisiz kaldığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı Kent Lokantaları'na ilişkin de Kurum, "11 tane lokanta açmayı hizmet gören bir anlayış var. İddia ediyorum, ben 2 ayda İstanbul'un 964 mahallesinde açarım. Lokanta nedir?" dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda Kurum'a, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.