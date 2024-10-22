Murat Uyurkulak İzmir'de Edebiyat Söyleşileri'nde Konuştu - Son Dakika
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Murat Uyurkulak İzmir'de Edebiyat Söyleşileri'nde Konuştu

Yazar ve senarist Murat Uyurkulak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği Edebiyat Söyleşileri'nde edebiyatın film ve dizi sektörüyle ilişkisini anlattı. Etkinlikte kitaplardan senaryoya geçiş süreci ve edebiyat üzerindeki görselliğin etkileri üzerinde duruldu.

22.10.2024 11:09  Güncelleme: 12:24
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(İZMİR) - Yazar, senarist ve çevirmen Murat Uyurkulak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu oldu. Okurların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yazarın edebiyat serüveni, edebiyatın film ve dizi sektörüyle ilişkisi gibi konuları içeren söyleşiler gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu yazar, senarist ve çevirmen Murat Uyurkulak oldu. İzmir Milli Kütüphane'de, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Nevzat Kaya üstlendi. "Edebiyattan Sahneye-Romandan Senaryoya" başlığıyla Murat Uyurkulak"ın yazı öyküsü ve edebiyat serüvenine odaklanılan söyleşide, edebiyatın film ve dizi sektörüyle ilişkisi geniş bir perspektifle ele alındı.

"Sadece el yazmaz, göz de yazar"

Söyleşinin ana konularından biri, "kitlelerin beğenisini toplayacak senaryo" gereksiniminin karşılanmasında edebiyatın rolü oldu. Bu kapsamda, son dönemlerde çokça tercih edilen romanların senaryolaştırılması yönteminin avantajları ve dezavantajları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Uyurkulak, "Biz, bir içeriğe ulaşabilmek için kütüphaneye gitmek mecburiyetinden biraz daha uzaktık ve bu bir talihti. Görselliğin hep elimizde olduğu bir dönemde yetiştik. Dolayısıyla sadece el yazmaz, göz de yazar. El çalışır göz de onu okur. Bu ilginç bir mesaidir. Gözün önündeki imajlar çok çeşitli olduğunda o kaleme illa ki etki eder. Akranım olan birçok yazar da çok görsel romanlar yazdı ama bunlar günün birinde filme uyarlanır ya da dizi olur diye yazılmadı. Benim de bütün romanlarımı çekmek isteyen, senaryolaştırmak isteyen birileri oldu. Özetle, görselliğin iştahı bizde de var" yorumunu yaptı.

Edebiyat Söyleşileri devam edecek

Söyleşiye büyük ilgi gösteren İzmirli edebiyatseverler, merak ettikleri konuları Uyurkulak'a sorma şansı da buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekim, kasım ve aralık aylarında yazarlar, eleştirmenler ve okurlar arasında etkileşim sağlamak, edebi eserler ve yazım süreçleri hakkında derinlemesine tartışmalar yapmak, edebiyatı daha erişilebilir kılarak toplumsal ve kültürel diyalogları güçlendirmek amacıyla Edebiyat Söyleşileri etkinliklerini düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Murat Uyurkulak İzmir'de Edebiyat Söyleşileri'nde Konuştu - Son Dakika

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