Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'nde yeni parkı hizmete açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'nde yeni parkı hizmete açıyor

Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi\'nde yeni parkı hizmete açıyor

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde 4 bin 150 metrekarelik parkı çok yakında hizmete açıyor. Parkta spor aletleri, engelli bireylerin kullanımına uygun çocuk oyun grubu ve basketbol sahası bulunacak. Bölgenin cazibe merkezi olması hedefleniyor.

16.08.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde 4 bin 150 metrekarelik parkı çok yakında hizmete açıyor. Spor aletleri, engelli bireylerin kullanımına uygun çocuk oyun grubu ve basketbol sahasının bulunacağı parkın tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi, ağustosta 10 bin 500 metrekare alanda yeni park, 7 bin metrekare alanda ise yenilenme çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Güzeloba Mahallesi 2281, 2282, 2283 sokakta bulunan parktaki revizyon çalışmaları kapsamında yürüyüş yollarını, çocuk oyun gruplarını engelli bireylere yönelik yeniden düzenliyor. Ayrıca 2 bin 460 metrekarelik parka yeni bir peyzaj da uygulanacak.

Kaynak: ANKA

Basketbol, Çocuk, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'nde yeni parkı hizmete açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
17:46 Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 11:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'nde yeni parkı hizmete açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement