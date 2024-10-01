Muratpaşa Belediyesi'nden Mavi Bayraklı Plajlar İçin Tahsis Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nden Mavi Bayraklı Plajlar İçin Tahsis Başvurusu

Muratpaşa Belediyesi\'nden Mavi Bayraklı Plajlar İçin Tahsis Başvurusu

Muratpaşa Belediyesi, mavi bayraklı 5 falez plajı ve Bambus Plajı için çevre bakanlığına tahsis müracaatını tamamladı. Başkan Uysal, plajların kamunun kullanımına açık kalmasının önemine vurgu yaptı.

01.10.2024 11:25  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, mavi bayraklı 5 falez plajı ve Bambus Plajı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müracaatını tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tahsisi beklediklerini belirtirken, "Milletin elindeki plajları almayı kimse aklından geçirmesin. Kamu kurumlarının milletin kıyı kullanımına karşı mücadele eder hale gelmemesini diliyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin denizle buluştuğu noktada hizmet veren halk plajlarının yeniden tahsis başvuru sürecini tamamladı.

Her biri mavi bayraklı ve girişlerin ücretsiz olduğu İnciraltı, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı, Mobil, Konserve ve Erenkuş plajlarıyla birlikte Bambus Plajı'nın "kamu yararı" çerçevesinde tahsisinin ivedilikle gerçekleşmesi talep edildi. Tahsis sürecine ilişkin son yazı 20 Eylül'de Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.

Karar, başkanlığını şehir plancısı Tolga Uçar'ın yaptığı, üyeliklerinde Ali Çelikbilek, İbrahim Şahin, Zeynep Kevser Cerit Ekin, Mehmet Özyiğit, Burak Yıldız ve Cem Bahadır Şener'in bulunduğu Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından verilecek.

Belediye Başkanı Uysal, plajların yeniden tahsisini beklediklerini söyledi. Falez sahil bandında ilk plajı 2016'da İnciraltı'yla açtıklarını ve takip eden yıllarda diğer plajları hizmete aldıklarını belirten Uysal, tüm plajların denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle de mavi bayraklarını hiç kaybetmeden yıllardır dalgalandırdığını vurguladı.

Plajların, özellikle kent merkezinde "butik otelciliğin" değer kazanmasında da önemli paya sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bölgenin bir kent içi turizm destinasyonu haline geldiğini kaydetti. Bu yıl Bambus Plajı'nın da tahsisini istediklerini belirten Uysal, "Plajlarımızı yıllardır insanlarımız kullanıyor. Açıkça ifade ediyorum, millet menfaatine aykırı, lüzumsuz işlere kimse yeltenmesin. Boşuna tatlı ekmeğimizi acı etmeyelim" diye konuştu.

İlçede 13 mavi bayraklı plaj bulunduğunu ve bunların 5'inin belediyeye ait olduğunu aktaran Uysal, "Diğer plajlar ise otellere ya da işletmelere ait. Kent merkezimizde insanlarımızın ücretsiz kullandığı, üstelik uluslararası anlamda bir kaliteyi yakalamış, mavi bayrak almış başka bir plaj yok. Bu nedenle komisyon çok açık bir tercih yapacaktır. Halk yıllardır bu plajları kullanıyor. Tavsiyem, milletin elindeki plajları almayı kimse aklından geçirmesin. Kamu kurumlarının, milletin kıyı kullanımına karşı mücadele eder hale gelmemesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Bayraklı, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Mavi Bayraklı Plajlar İçin Tahsis Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Mavi Bayraklı Plajlar İçin Tahsis Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement