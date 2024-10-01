Muratpaşa Belediyesi\'nden Mavi Bayraklı Plajlar İçin Tahsis Başvurusu

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, mavi bayraklı 5 falez plajı ve Bambus Plajı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müracaatını tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tahsisi beklediklerini belirtirken, "Milletin elindeki plajları almayı kimse aklından geçirmesin. Kamu kurumlarının milletin kıyı kullanımına karşı mücadele eder hale gelmemesini diliyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin denizle buluştuğu noktada hizmet veren halk plajlarının yeniden tahsis başvuru sürecini tamamladı.

Her biri mavi bayraklı ve girişlerin ücretsiz olduğu İnciraltı, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı, Mobil, Konserve ve Erenkuş plajlarıyla birlikte Bambus Plajı'nın "kamu yararı" çerçevesinde tahsisinin ivedilikle gerçekleşmesi talep edildi. Tahsis sürecine ilişkin son yazı 20 Eylül'de Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.

Karar, başkanlığını şehir plancısı Tolga Uçar'ın yaptığı, üyeliklerinde Ali Çelikbilek, İbrahim Şahin, Zeynep Kevser Cerit Ekin, Mehmet Özyiğit, Burak Yıldız ve Cem Bahadır Şener'in bulunduğu Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından verilecek.

Belediye Başkanı Uysal, plajların yeniden tahsisini beklediklerini söyledi. Falez sahil bandında ilk plajı 2016'da İnciraltı'yla açtıklarını ve takip eden yıllarda diğer plajları hizmete aldıklarını belirten Uysal, tüm plajların denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle de mavi bayraklarını hiç kaybetmeden yıllardır dalgalandırdığını vurguladı.

Plajların, özellikle kent merkezinde "butik otelciliğin" değer kazanmasında da önemli paya sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bölgenin bir kent içi turizm destinasyonu haline geldiğini kaydetti. Bu yıl Bambus Plajı'nın da tahsisini istediklerini belirten Uysal, "Plajlarımızı yıllardır insanlarımız kullanıyor. Açıkça ifade ediyorum, millet menfaatine aykırı, lüzumsuz işlere kimse yeltenmesin. Boşuna tatlı ekmeğimizi acı etmeyelim" diye konuştu.

İlçede 13 mavi bayraklı plaj bulunduğunu ve bunların 5'inin belediyeye ait olduğunu aktaran Uysal, "Diğer plajlar ise otellere ya da işletmelere ait. Kent merkezimizde insanlarımızın ücretsiz kullandığı, üstelik uluslararası anlamda bir kaliteyi yakalamış, mavi bayrak almış başka bir plaj yok. Bu nedenle komisyon çok açık bir tercih yapacaktır. Halk yıllardır bu plajları kullanıyor. Tavsiyem, milletin elindeki plajları almayı kimse aklından geçirmesin. Kamu kurumlarının, milletin kıyı kullanımına karşı mücadele eder hale gelmemesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.