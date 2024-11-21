Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Projesi 10. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Projesi 10. Yaşını Kutladı

Muratpaşa Belediyesi\'nin Turunç Masa Projesi 10. Yaşını Kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'nın 10. yıl kutlamasında projeyi 200'e yakın belediyeye ulaştırdıklarını belirterek, sistem kurmanın önemini vurguladı.

21.11.2024 11:25  Güncelleme: 11:28
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa'nın 10'uncu yaş kutlamasında, 200'e yakın belediyeye "Turunç Masa" projesinin ulaştırıldığını belirterek, "Masa kurmak marifet değil, sistem kurmak marifet" dedi.

Gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle 17 Kasım 2014 yılından bu yana vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı yönetişim projesi Turunç Masa, 10'uncu yaşını kutladı. İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini belediyeye doğrudan iletmelerini sağlayan ve Muratpaşa'nın nabzını tutan Turunç Masa'nın yaş günü kutlamasına, Başkan Uysal da katıldı.

Uysal, konuşmasında, belirli bir süre içinde halkın taleplerini karşılamak ve hizmet ulaştırmanın özveri ve yüksek disiplin gerektiren bir iş olduğunu belirtti. 200'e yakın belediyeye, Turunç Masa projesini ulaştırdıklarını ve örnek olduklarını söyleyen Başkan Uysal, "Turunç Masa hizmeti vazgeçmediğiniz, sürdürülebilir ve sistematik bir takip gerektiriyor. Yeterli mali yapılanma, yeterli personel yapılanması ve araç yapılanması gerektiriyor. Sadece masa kurarak olmuyor. Belediye girişine herkes bir masa kuruyor. Masa kurmak marifet değil, sistem kurmak marifet. Sistem kurmak ve bunu sürdürebilmek marifet" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ümit Uysal, Muratpaşa, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

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