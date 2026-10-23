Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Manavgat Belediyespor\'u ağırlayacak

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşacak. Muratpaşa ekibi, yarın saat 13.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede galibiyet arayacak.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde sezona PTT karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci haftada Alfemo Zeren Spor'u, üçüncü haftada ise Sakarya Voleybol'u 3-0'lık skorlarla mağlup ederek üst üste iki galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla puanını 6'ya yükselten Muratpaşa temsilcisi, dördüncü haftada sahasında Nilüfer Belediyespor'u ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan "Muratpaşa'nın Sultanları", Manavgat Belediyespor karşılaşmasında yeniden galibiyet hedefliyor.

MURATPAŞA EKİBİ GALİBİYET PEŞİNDE

Muratpaşa Belediyespor, beşinci hafta mücadelesinde Manavgat Belediyespor'u sahasında konuk edecek. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 24 Ekim Cumartesi günü (yarın) saat 13.00'te oynanacak karşılaşmada Muratpaşa ekibi, Nilüfer Belediyespor mağlubiyetinin ardından yeniden galibiyet alarak ligdeki puanını artırmayı hedefliyor.