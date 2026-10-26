Muratpaşa Belediyespor, Manavgat Belediyespor\'u 3-0 yenerek ligde 4. sıraya yerleşti

Muratpaşa Belediyespor, Manavgat Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde 4. sıraya yerleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi B Grubu beşinci haftasında Manavgat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setlerini 25-20, 25-22 ve 25-14 kazanan Muratpaşa, puanını 9'a çıkararak ligde 4. sıraya yerleşti.
(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Manavgat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Sezona PTT mağlubiyetiyle başlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci haftada Alfemo Zeren Spor'u, üçüncü haftada ise Sakarya Voleybol'u 3-0'lık skorlarla geçerek üst üste iki galibiyet aldı. Dördüncü haftada sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olan "Muratpaşa'nın Sultanları", Manavgat Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 9'a yükselterek ligde 4'üncü sıraya yerleşti.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Manavgat Belediyespor'u konuk eden Muratpaşa Belediyespor, setleri 25-20, 25-22 ve 25-14 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Muratpaşa Belediyespor, ligin yedinci hafta mücadelesinde 7 Kasım'da saat 13.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor'u konuk edecek.
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