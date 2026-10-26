Muratpaşa Belediyespor, Manavgat Belediyespor\'u 3-0 yenerek ligde 4. sıraya yerleşti

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Manavgat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Sezona PTT mağlubiyetiyle başlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci haftada Alfemo Zeren Spor'u, üçüncü haftada ise Sakarya Voleybol'u 3-0'lık skorlarla geçerek üst üste iki galibiyet aldı. Dördüncü haftada sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olan "Muratpaşa'nın Sultanları", Manavgat Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 9'a yükselterek ligde 4'üncü sıraya yerleşti.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Manavgat Belediyespor'u konuk eden Muratpaşa Belediyespor, setleri 25-20, 25-22 ve 25-14 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor, ligin yedinci hafta mücadelesinde 7 Kasım'da saat 13.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor'u konuk edecek.