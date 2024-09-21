Muratpaşa'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Muratpaşa'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkusu

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali’nde katılarak, festivalin kültürel zenginlikleri bir araya getirdiğini vurguladı. Güneydoğu Anadolu Gecesi, dans gösterisi ve konserle kutlandı.

21.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:58
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali kapsamında düzenlenen Güneydoğu Anadolu Gecesi'ne katılarak, "Muratpaşa'mız bütün dünyanın kültür mozaiğini bünyesinde barındırıyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 8. Yöreler Renkler Festivali, her gün farklı bir bölgenin kültürüyle kent sakinlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalde bu yıl, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşehri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler, yörelerinin lezzetlerini, el sanatlarını ve doğal güzelliklerini tanıttı. Festivalde Güneydoğu Anadolu Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun dans gösterisi ile başladı. Sinan Serkut'un 'Urfa Sıra Gecesi' ile devam eden gece Baran konseriyle son buldu.

Gecede çiğköfte yoğuran Başkan Uysal, "Festivale dünyanın her köşesinden, Türkiye'nin yedi bölgesinden insanlarımız geliyor. Kendi memleketlerinde ne varsa, bütün yörelerimiz, insanlarımız kültürlerini, renklerini, yemeklerini, müziklerini Muratpaşa'mıza katıyorlar. Muratpaşa'mız da festivale katılımıyla onlara teşekkür ediyor. Muhteşem bir şehiriz. Muratpaşa'mız bütün dünyanın kültür mozaiğini bünyesinde barındırıyor"  diye konuştu.

Gecenin sonunda ise Başkan Uysal, Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden derneklere plaketlerini takdim etti.

Muratpaşa\'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkusu - Son Dakika

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