Muratpaşa'da Yöreler Renkler Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Muratpaşa'da Yöreler Renkler Festivali Sona Erdi

Muratpaşa\'da Yöreler Renkler Festivali Sona Erdi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali, çeşitli kültürel gösterilerle son buldu. Festivalde, yerleşik yabancıların dernekleri ve yerel gruplar, dans ve müzik performanslarıyla katıldı. Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa'nın kültürel zenginliğe katkı sağlanmasının önemine değindi.

23.09.2024 11:32  Güncelleme: 12:10
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin, Atatürk Kent Meydanı'nda 8'incisini düzenlediği Yöreler Renkler Festivali sona erdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "İnsanlarımız geldikleri yerlerin kültürleriyle Muratpaşa'mızı zenginleştirsin ve burada da kendisini birinci sınıf hissetsin; toplam kent kimliğinin birinci sınıf komşusu, birer paydaşı hissetsin. Burada bütün kültürler var. Herkese gönlümüz açık" dedi.

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşehri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldığı festivale Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ile birlikte katıldı. Gecede Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin de yer aldı. Son günü Komşu Ülkeler Gecesi'ne ayrılan festival, dans gösterileriyle beğeni topladı. Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi Modern Dans Yıldız Grubu'yla açılan festival sahnesine, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve velilerinden oluşan 'Koro Harika' da konuk oldu.

Gecede Dance Queen, Ukrayna Ailesi Derneği, Akdeniz Ukraynalılar Derneği, Kazakistan ve Avrasya Devletleri Dostluk ve Kültür Derneği, Rus Dostluk ve Kültür Derneği hazırladıkları gösterileri seyirciyle buluşturdu. Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları Derneği, İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği programlarının ardından ise gecenin sonunda bandura virtüözü Taras Yanytsky sahne aldı.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, herkesin doğduğu ve büyüdüğü toprakların kültürünü Muratpaşa'ya taşımasını sağlayarak Muratpaşa'nın kültürünü zenginleştirmeye katkıda bulunmasının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İnsanlarımız geldikleri yerlerin kültürleriyle Muratpaşa'mızı zenginleştirsin ve burada da kendisini birinci sınıf hissetsin; toplam kent kimliğinin birinci sınıf komşusu, birer paydaşı hissetsin. Festivalimizin teması ve amacı budur. Şimdi burada Şirazi var, şimdi burada Nizami Gencevi var, şimdi burada Tolstoy var, şimdi burada Shevchenko var, şimdi burada Meşbaş'e İshak var. Burada bütün kültürler var. Herkese gönlümüz açık."

Muratpaşa Belediyesi'nin Yöreler Renkler Festivali, Başkan Uysal'ın komşu ülkeleri temsil eden derneklere plaket vermesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Yöreler Renkler Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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