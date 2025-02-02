Murteca, Gazze'ye Sevinç Gözyaşlarıyla Döndü - Son Dakika
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Murteca, Gazze'ye Sevinç Gözyaşlarıyla Döndü

İsrail hapishanelerinden serbest kalan Filistinli Muhammed Murteca, ailesiyle buluştu.

02.02.2025 01:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki eski çalışanı Filistinli Muhammed Murteca, İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 yılın ardından Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılarak Gazze'deki ailesi ve sevenlerine kavuştu.

Murteca'yı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, aile ve arkadaşlarından oluşan kalabalık, tekbir ve sevinç türküleriyle karşıladı.

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Murteca'yı taşıyan otobüs, kamera ışıkları ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla çevreledi.

Yılların yorgunluğuyla yüzünde acının kırışıklıkları belirmiş Murteca'nın gözlerinden, ailesine ve sevenlerine dönüşün sevinciyle yaşlar akıyordu.

Murteca, kendisini görmek için can atan yüzleri, uzun zamandır beklediği özgürlük anını kendisiyle paylaşmaya gelen herkesi, şükran ve minnetini ifade etmek için elini başına götürerek selamladı.

Yardım faaliyetleri için "teröre destek" dediler

TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki eski çalışanı 47 yaşındaki Murteca, evli ve 4 erkek çocuk babası.

Murteca, 2018 yılında İsrail mahkemesi tarafından, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına üyelik ve Hamas unsurlarına mali kaynak aktarma suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere çıkan Murteca, 12 Şubat 2017'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış, 37 gün süren gözaltının ardından 21 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, Murteca'nın insani krizle pençeleşen Gazze'deki yardım faaliyetleri için "teröre destek" suçlaması getirmişti.

Şin-Bet, yaptığı yazılı açıklamada, Murteca'yı, TİKA'nın dünyanın en büyük insani dramlarından birinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımları "askeri hedefler için kullanılmak üzere İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerine ve ailelerine dağıtmakla" suçlamıştı.

Murteca, 2012 yılından tutuklandığı 2017 yılına kadar Gazze Şeridi'nde TİKA için çalışmıştı.

Zindanlarda geçen acı dolu yıllar

Murteca, esaret yılları boyunca ailesinin "kasıtlı" olduğunu belirttiği tıbbi ihmalle karşı karşıyaydı. Aylar süren şiddetli sırt ve boğaz ağrısı için gerekli tedaviyi alamayan Murteca'nın ailesi, acil müdahale talebiyle insan hakları kuruluşlarına başvurmuştu.

Murteca, maruz kaldığı acı dolu ihmallerin yanı sıra 2018'den bu yana eşi ve çocuklarından mahrum bırakılmış, aile ziyaretlerine izin verilmemişti.

Tutukluların haklarını güvence altına alan uluslararası yasalara rağmen İsrail Cezaevleri Servisi'nin toplu cezalandırma politikası çerçevesinde Murteca'ya, ailesiyle telefonda görüşme imkanı dahi verilmedi.

Murteca, uzun süren ızdıraba rağmen Gazze'ye sevinç gözyaşlarıyla döndü. Yakınları tarafından coşkuyla karşılanan Murteca, esaretten kurtularak yıllardır kendisini bekleyen ailesiyle kavuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murteca, Gazze'ye Sevinç Gözyaşlarıyla Döndü - Son Dakika

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