Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri köy okullarını boyuyor - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri köy okullarını boyuyor

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri köy okullarını boyuyor

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Bir Fırça ve Bir Hayal' projesi kapsamında köy okullarını boyayarak çocuklarla oyunlar oynuyor. Proje kapsamında oluşturulan gönüllü ekip, köy okullarının küçük onarım işlerini yaparken çocuklara hediyeler dağıtıyor ve onlarla eğleniyor. Bu projenin amacı, çocukların daha güzel bir eğitim ortamına sahip olmalarını sağlamaktır. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü de üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, diğer okulların da bu projeden faydalanmasını umut ettiğini belirtti.

11.06.2024 12:45
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Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi kapsamında gittikleri köylerde hem okulları boyuyor hem de çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenmelerini sağlıyor.

Köylerde eğitim gören çocuklara katkı sunmak isteyen üniversite öğrencilerinin talebi üzerine, Bulanık Meslek Yüksekokulu bünyesinde gönüllülerin yer aldığı 30 kişilik ekip oluşturuldu.

Kendilerine sağlanan imkanlarla eğitim öğretim yılının başından bu yana köylere giden, aralarında daha önce inşaat tecrübesi olanların da bulunduğu gönüllü öğrenciler, okulların küçük onarım işlerini yapmaya başladı.

Çocukların daha güzel ortamda eğitim görmeleri amacıyla 4 köy okulunda çalışma yapan öğrencilerin beşinci durağı, Güllüova Ortaokulu oldu.

Okulun dış duvarını boyayan, küçük bakımlarını yapan öğrenciler, hediyeler dağıttıkları çocuklarla oyunlar oynadı, onlara ikramda bulundu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, AA muhabirine, köy okullarını güzelleştirmeye yönelik projeyi öğrencilerin talep ettiğini söyledi.

Akademisyenlerle bu projeyi daha da geliştirerek hayata geçirdiklerini ifade eden Yuca, şöyle konuştu:

"Zamanında okuyup mezun olduğumuz bu okullarda çeşitli sebeplerle bakım ve onarım ihtiyacı söz konusu oluyor. Bu etkinlikler hem öğrencilerimizde bir aidiyet duygusu oluşturuyor hem de köylerdeki çocukların hafızalarında güzel bir anı bırakıyor. Hedefimiz bütün köy okullarını boyamak. Çocuklarımıza daha konforlu eğitim ortamı sağlamaya çalışacağız. İhtiyaç duyulan bütün köy okullarını bu proje kapsamına almak istiyoruz. Projemizde sportif ve kültürel etkinliklerimiz de var. Çok yönlü bir sosyal aktivite yürütüyoruz. Öğrencilerin gönüllü olması, topluma aidiyet ve sorumluluk duygusunu güçlendiriyor."

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel de okulların daha renkli bir görüntüye kavuşmasını sağlayan üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Tunçel, "Okulun iyileştirilmesi, dışarıdan daha sıcak bir görüntüye kavuşması kapsamında güzel bir çalışma yapılıyor. Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer okullarımız da bu görüntüye kavuşacak." dedi.

"Çocukların gözlerinde mutluluğu hissediyoruz"

Proje Koordinatörü öğretim görevlisi Mehmet Latif Candemir, etkinliklerde okulların dış duvarının boyunmasından kapı kollarının değişmesine kadar bütün işleri öğrencilerle yaptıklarını anlattı.

Candemir, şunları kaydetti:

"İlk etapta 10 okul belirledik. 4 okulu bitirdik, burası beşinci okul. Bu çalışmayı yaz dönemi boyunca da sürdüreceğiz. Daha sonra gelecek dönemde nasip olursa ilçemizdeki bütün köy okullarımızın eksiklerini giderip bu projeyi sonlandıracağız. Bu etkinlikle köylerdeki çocukların gözlerinde mutluluğu hissediyoruz. Üniversite öğrencilerimiz de çok eğleniyor."

Üniversite öğrencilerinden Beydanur Kalkan, köydeki okulun eksiklerini giderdiklerini söyleyerek, "Okulun dışını boyadık. Kapıları onardık. Duvarlara çeşitli karekterlerin resimlerini çizdik. Oyunlar oynadık ve kitap dağıttık. Biz de çocuklarla beraber mutlu olduk. Gönüllülük içten gelen bir şey. Çocukların yüzlerindeki tebessüm bizi sevindiriyor." dedi.

5. sınıf öğrencisi Ceren Yılbaşı, ağabeyleri ve ablaları sayesinde unutamayacakları bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Böyle bir etkinliğin köyümüzde yapılması çok güzel oldu. Çok eğlenceli bir gün geçirdik, yarışmalara katıldık. Okulumuz rengarenk oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bulanık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri köy okullarını boyuyor - Son Dakika

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