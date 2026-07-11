Muş'ta 10 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta 10 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muş\'ta 10 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
11.07.2026 12:20
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Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuk için 80 kişilik ekip arama yapıyor.

Muş'ta dün Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 80 kişilik ekiple arama yapılıyor.

Merkeze bağlı Özdilek köyünde dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen Berat Karakaya'nın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Muş AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ve Bitlis AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 kişinin katıldığı aramalar, nehir ve çevresinde sürdürülüyor. Çalışmalar sonar cihazı ve dronla destekleniyor.

Kızılay Muş Şubesi görevlileri de arama çalışmalarının sürdüğü bölgede görevlilere ve bekleyişini sürdüren çocuğun yakınlarına kumanya dağıttı.

Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, basın mensuplarına, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın Murat Nehri'ne düştüğü yönünde ihbar ulaştığını söyledi.

İhbarın ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini belirten Daştemir, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmalarına Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile Bitlis AFAD dalgıç ekipleri de katıldı. Yaklaşık 80 personelin görev aldığı arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Devlet Su İşleri ile yapılan görüşmeler sonucunda barajlardan bırakılan su minimum seviyeye düşürüldü. Arama çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacıyla nehir üzerinde belirli noktalara ağ gerildi. Çocuğun ilk düştüğü bölgede dalgıç ekipleri su altında arama yapıyor. Jandarma görevlileri sonar cihazıyla Murat Nehri'nin sağ ve sol kesimlerinde tarama faaliyetlerini yürütüyor. Çocuğun ilk düştüğü noktadan nehrin yaklaşık 15 kilometre ilerisindeki baraj gölüne kadar uzanan hat üzerinde arama çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA

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