Muş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan Fatma Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı

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FATMA KARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cansız bedeni, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,