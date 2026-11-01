Muş'ta altı ameliyatla kanseri yenen Güneş, amigurumiyle aile bütçesine destek oluyor - Son Dakika
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Muş'ta altı ameliyatla kanseri yenen Güneş, amigurumiyle aile bütçesine destek oluyor

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Muş\'ta altı ameliyatla kanseri yenen Güneş, amigurumiyle aile bütçesine destek oluyor
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Muş\'ta altı ameliyatla kanseri yenen Güneş, amigurumiyle aile bütçesine destek oluyor
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Muş'ta 2017'de meme kanseri teşhisi konulan 40 yaşındaki Bahar Güneş, altı ameliyat ve ağır tedavinin ardından geçen yıl hastalığı yendi. Tedavi sürecinde başladığı amigurumi oyuncak üretimini sürdüren Güneş, satışla hem kendini iyi hissediyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta 2017'de yakalandığı meme kanserini altı ameliyat ve zorlu tedavi süreçlerinin ardından yenen 40 yaşındaki Bahar Güneş, kanserle mücadele ettiği dönemde başladığı oyuncak yapımıyla hem kendini iyi hissediyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Bir çocuk annesi Güneş'e 2017 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde meme kanseri teşhisi konuldu.

Hastalığı nedeniyle iki memesi alınan ve altı ameliyat geçiren Güneş, bu süreçte kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilaç tedavisi gördü.

Psikolojik açıdan da zorlu günler geçiren Güneş, tüm güçlüklerine rağmen tedavisini aksatmadı. Güneş, uzun süren tedavi sürecinin ardından geçen yıl kanseri yenmeyi başardı.

Hastalığıyla mücadele ettiği dönemde amigurumi sanatıyla tanışan Güneş, örmeye başladığı oyuncakları zamanla gelir kaynağına dönüştürdü.

Yaklaşık sekiz yıldır el emeğiyle hazırladığı oyuncakları satarak geçimini sağlayan Güneş, üretmenin kendisine verdiği mutluluğu sürdürürken aile bütçesine de katkıda bulunuyor.

"Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım"

Kanseri yenmenin mutluluğunu yaşayan Güneş, AA muhabirine, hastalığı öğrendiğinde hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Tedavi sürecinin oldukça ağır geçtiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Kanser olduğumu öğrendiğimde elbette çok zorlandım. İnsan böyle bir haber aldığında önce ne yapacağını bilemiyor ama bir şekilde güçlü olmak, tedaviye tutunmak ve hayata devam etmek zorundasınız. Ben de bu süreçte mücadele etmeye karar verdim. İki memem alındı ve bu süreçte altı ameliyat geçirdim. Kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilaç tedavileri gördüm. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zor günler yaşadım ancak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Yaklaşık dokuz yıldır devam eden bu mücadelenin ardından geçen yıl kanseri yendim."

Hastalık sürecinde hayata bakışının değiştiğini ve üretmenin kendisine iyi geldiğini anlatan Güneş, amigurumi sanatına yönelerek ördüğü oyuncakları satmaya başladığını ifade etti.

Amigurumi sayesinde hem kendisini meşgul ettiğini hem de aile bütçesine katkı sunduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Amigurumi sanatıyla yani ip ve tığ kullanarak, oyuncaklar örerek hem kendimi meşgul ediyorum hem de ailemin geçimine katkıda bulunuyorum. Ördüğüm oyuncakları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. İnsanlar, beğendikleri ürünleri sipariş ediyor, ben de el emeğiyle hazırlayıp satışını yapıyorum. Her oyuncağı büyük bir emekle hazırlıyorum. Bir ürünü tamamlayıp insanların beğenmesi ve sipariş vermesi beni mutlu ediyor. Bu iş benim için yalnızca para kazanmanın bir yolu değil aynı zamanda üretmek, kendimi iyi hissetmek ve hayata bağlı kalmak anlamına geliyor."

Muş'ta üniversite öğrenimi gören kızıyla yaşadığını ve onun eğitimine destek olmak için çalıştığını belirten Güneş, "Kızımın eğitimini sürdürmesi, geleceğini kurması benim için çok önemli. Ben de elimden geldiğince çalışarak hem kendi ihtiyaçlarımı karşılamaya hem de kızıma destek olmaya gayret ediyorum. El emeğimle kazandığım para benim için çok değerli çünkü kendi emeğimle bir şeyler üretmenin ve bunun karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kanserle mücadele eden kadınlara seslenen Güneş, şunları söyledi:

"Kanserle mücadele eden tüm kadınlara özellikle seslenmek istiyorum: Lütfen umutlarınızı kaybetmeyin. Bu süreçte korkmak, üzülmek, yorulmak çok doğal. Ben de çok zor günlerden geçtim. Her kadının hastalık süreci farklı. Bu nedenle kimse kendisini bir başkasıyla kıyaslamasın. Doktorlarının önerilerini dikkate alsınlar, tedavilerini aksatmasınlar ve ihtiyaç duyduklarında ailelerinden, sevdiklerinden ya da uzmanlardan destek almaktan çekinmesinler. Kanser teşhisi almak hayatın bittiği anlamına gelmiyor.

Lütfen umudunuzu koruyun, tedavinize sarılın ve kendinize inanmaktan vazgeçmeyin."

Kaynak: AA
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