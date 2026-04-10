Muş\'ta İsrail\'e Protesto

Muş'ta Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Cuma namazından sonra Atatürk Çocuk Parkı önünde bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanıp ne yazık ki uygulamaya konulan akıl almaz bir dönemin yaşandığını belirtti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı ve çiğnendiği bir zaman diliminden geçtiklerini ifade eden Barışan, insanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını kaydetti.

İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Barışan, şöyle devam etti:

"İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki, Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Yine, Mescidi Aksa'nın ibadete kapatılması İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir. Gözü dönmüş Netanyahu'nun yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır."

Platform üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.