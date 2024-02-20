Muş\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Muş'ta, Hür Gençlik Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Belediye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayrakları ve kartondan yapılan tabutla Atatürk Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan platform üyesi İbrahim Arpa, Kudüs davasının inanç temelli ümmetin ortak davası olduğunu söyledi.

Gazze ve Filistin'de, siyonist vahşetin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Arpa, "Sergilenen vahşet tablosu, katliam ve soykırım uygulaması neredeyse canlı yayınlarla tüm dünyanın, hepimizin gözü önünde icra edilmektedir. 4 ayı aşkın süredir bu zulmü durdurmaya yönelik ciddi bir adım atılmamış, yapılan çağrılar ve kınamalar ise siyonistlerce dikkate bile alınmamıştır." diye konuştu.

Yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi.