Muş\'ta Kenan Temurçin, Hakkari\'de Hızır Demirel sigarayı bırakıp sağlığına kavuştu

MUŞ/ İBRAHİM YALDIZ/SAYİM HARMANCI/ÖMER VARLIK - Muş ve Hakkari'de yıllarca içtikleri sigarayı bırakarak "dumansız hayata merhaba" diyen Kenan Temurçin ve Hızır Demirel, daha sağlıklı bir hayata adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası Kenan Temurçin'in ve Hakkari'de yaşayan 5 çocuk babası Hızır Demirel'in sigarayı bırakma hikayeleri anlatıldı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 55 yaşındaki Kenan Temurçin, 35 yıl önce babasının vefatının ardından sigaraya başladı.

Rahatsızlığı nedeniyle 5 yıl önce geçirdiği mesane ameliyatının ardından sağlığını olumsuz etkileyen sigarayı bırakmaya karar veren Temurçin, yakınlarının da desteğiyle 30 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı. Bu sayede nefes darlığı şikayetinden kurtulan, daha rahat yürüyebilen Temurçin, şimdi çevresindeki insanlara sigaranın zararlarını anlatarak bu alışkanlıktan kurtulmaları için çaba gösteriyor.

Temurçin, 5 yıldır sigara içmemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

20 yaşındayken babasını kaybettiğini ve yaşadığı üzüntü nedeniyle sigaraya başladığını anlatan Temurçin, "Uzun süre sigara içtim. Daha sonra Elazığ'da rahatsızlığım nedeniyle ameliyat oldum ve sigarayı bırakmaya karar verdim. 'İçmeyeceğim' dedim ve bir daha içmedim." dedi.

Çevresindeki insanların da sigarayı bırakması için çaba gösterdiğini, onlara önerilerde bulunduğunu belirten Temurçin, şunları kaydetti:

"Sigarayı bıraktıktan sonra markette 18 yaşında bir genci sigara içerken gördüm ve ona tavsiyede bulundum. 'Sigara içme.' dedim. Birkaç gün sonra tekrar gördüğümde 'Abi, ben sigarayı bıraktım. Senin tavsiyen üzerine sigara içmiyorum.' dedi. Çok mutlu oldum. Üç çocuğum var. Onlar da sigaradan nefret ediyor. Onlara da hayatları boyunca sigara içmemelerini tavsiye ettim. Ameliyattan sonra sağlığımı düşündüğüm için sigarayı bıraktım. Şimdi çok rahatım. Sigara içerken yürümekte çok zorlanıyordum, nefes darlığı çekiyordum. Sigara içen arkadaşlarıma da sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum."

Sigarayı bırakmasıyla hayatında büyük bir değişikliğin yaşandığını vurgulayan Temurçin, "Sigara içen arkadaşlarım yanıma geldiklerinde rahatsız oluyorum. Keşke daha önce sigarayı bırakmış olsaydım. Şimdi çok güzel bir hayatım var. Daha önce sigaraya verdiğim parayı şimdi mutfak masraflarım, çocuklarımın ve evimin ihtiyaçları için harcıyorum." dedi.

Taziyede uyuyakalınca 27 yıl içtiği sigarayı bıraktı

Hakkari'de bir GSM operatörü şirketinin bayisinde çalışan 45 yaşındaki Hızır Demirel de 16 yaşındayken çevresindekilerden etkilenerek sigaraya başladı.

Zamanla sigaranın sağlığını olumsuz etkilediğini ve yaşam kalitesini düşürdüğünü fark eden Demirel, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle farklı sağlık kuruluşlarında tedavi gördü.

İki yıl önce gittiği taziyede bir süre oturduktan sonra rahatsızlığı nedeniyle uyuyakalan Demirel, yaşadığı bu durumun ardından 27 yıl içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

O günden sonra sigarayı bırakan ve içilen ortamlardan uzak duran Demirel, çevresindekilere sigaranın olumsuz etkilerini anlatıyor.

Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle Ankara, İstanbul ve farklı illerdeki hastanelere gittiğini belirten Demirel, "En son sigarayı bırakmaya karar verdim çünkü beni çok rahatsız ediyordu. İki yıl önce bir taziyeye gittim. Biraz oturduktan sonra uykuya dalmışım. Midem çok ağrıyordu. Sonra, 'Neden diğer insanlar gibi değilim. Sigarayı bırakayım belki toparlanırım.' diye düşündüm. O günden sonra sigarayı bıraktım. Yaklaşık 2 yıl oldu. Sigarayı bıraktıktan sonra çok rahatladım. Artık hastaneye gitmiyorum, nefesim kesilmiyor, midem ağrımıyor." dedi.

Birçok insana da örnek olduğunu kaydeden Demirel, "İnsanlar sigarayı gözünde çok büyütüyor. Sigarayı içmeyince bir şey eksilmiyor. Sigara kullandığımda bazen sabaha kadar uyuyamıyordum. İki yıldır çok rahatım. Hiçbir sıkıntı yok. Sigara içen arkadaşlarım var. Onlardan da beni örnek alıp bırakanlar oldu. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ederim. Sigarayı bıraktıktan sonra uyku düzenim değişti, yediklerimden lezzet almaya başladım. Eskiden koşamıyordum, şu anda koşabiliyorum. Bir ara 5-6 arkadaşla dağa tırmandık. Baktım en sonda ben varım çünkü sigara ciddi anlamda bana çok rahatsızlık veriyordu. Şu an öyle bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.