Muş'ta Neşik Taşı İşletmeleri Talep Görüyor

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Muş'un Bulanık ilçesinde cami, bina ve okul inşaatlarında kullanılan "neynik taşı" talep görüyor.

Uzgörür beldesinde kurulan işletmelerde çalışan işçiler, kazma, murç, kürek ve balyozla çıkardıkları taşları, traktörlerle atölyelere getiriyor.

Atölyelerde işlenerek kullanıma hazır hale getirilen kaya parçaları, cami, bina ve okul inşaatlarında kullanılıyor.

İşletme sahibi Resul Balıkçı, taşların Türkiye'nin her yerinden talep gördüğünü söyledi.

Farklı renkteki kaya parçalarının diğer taşlara göre daha yumuşak bir yapıya sahip olduğunu belirten Balıkçı, "Taşları balyoz, kazma ve murç kullanarak çıkarıyoruz. Makinede işliyoruz. Farlı yerlerden siparişler alıyoruz. İnsan gücü ile çıkartıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz." dedi.

Muhlis Gündoğdu da "Ekiplerimiz taşları, taş ocağından çıkartıyor. Arkadaşlar sayesinde taşları işlemesini yapıyoruz. Başta Doğu Anadolu Bölgesi, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin her tarafına satıyoruz." diye konuştu.