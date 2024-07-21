Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'e karşı destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte İsrail aleyhinde sloganlar atıldı ve tekbir getirildi. Vakıf üyesi Bülent Balkaya, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Filistinli kardeşlerin direnişlerini sürdürdüğünü belirtti.

21.07.2024 00:44
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Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüyen kalabalık adına basın açıklaması yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Bülent Balkaya, Gazze direnişinin yanında yer almak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de dünya tarihinde görülmemiş bir zulmün yaşandığını belirten Balkaya, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, şehit oldular, sürüldüler ve göçe zorlandılar. Açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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