Muş\'tan 5 aylık bebek İstanbul\'da çocuk kalp servisine ambulans uçakla sevk edildi

Muş'tan 5 aylık bebek İstanbul'da çocuk kalp servisine ambulans uçakla sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kalp rahatsızlığı tanısı konulan 5 aylık bebek, Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul'daki çocuk kalp servisine nakline karar verildiğini açıkladı.
Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı tanısı konulan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne nakline karar verildi.
Hastaneden ambulansla Muş Alparslan Havalimanı'na götürülen Ertuğrul bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Kaynak: AA
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