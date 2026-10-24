Muş Varto'da kadın jandarma astsubaylar Oğlakçı ve Kayalık köylerinde KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Muş Varto'da kadın jandarma astsubaylar Oğlakçı ve Kayalık köylerinde KADES'i tanıttı

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Muş'un Varto ilçesinde kadın jandarma astsubaylar, Oğlakçı ve Kayalık köylerindeki kadınlarla bir araya gelerek KADES'i tanıttı. Astsubaylar uygulamanın indirilip kayıt yapılmasını ve acil durumda tek tuşla yardım çağrısı gönderilmesini gösterdi; kadınlar bilgilendirmeden memnun kaldı.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta kadın jandarma astsubaylar, Varto ilçesindeki köyleri ziyaret ederek yün eğiren, tandırda ekmek pişiren, hayvan otlatan ve tarlada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla köylerde kadınlarla bir araya geliyor.

Son olarak Oğlakçı ve Kayalık köylerinde tarlada çalışan, bahçede yün eğiren, tandırda ekmek pişiren, dibek taşında buğday döven, yayık ayran yapan, odun ateşinde yemek hazırlayan, sürülerini otlatan ve yayladan dönen kadınlarla görüşen astsubaylar, KADES'i anlattı.

Sohbet ettikleri kadınlara uygulamanın nasıl kullanılacağını ve acil durumlarda yardım çağrısının nasıl yapılacağını öğreten kadın komutanlar, ziyaretleri sırasında bostanlarda sebze hasadı yapan kadınlara da yardım etti.

"Toplumsal huzuru sağlamak için görevimizin başındayız"

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Şeyda Akın, AA muhabirine, KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen, kadınların telefonlarına yükleyebildiği bir acil yardım uygulaması olduğunu söyledi.

Kadınların şiddete maruz kaldıklarında veya böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarında uygulama üzerinden tek tuşla yardım çağrısında bulunabildiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Uygulama akıllı telefona indirildikten sonra gerekli kimlik ve iletişim bilgileriyle kayıt işlemi yapılır ve SMS doğrulamasıyla aktif hale getirilir. Acil bir durumda konum bilgisi açıkken yardım talep butonuna basılarak ihbar oluşturulur ve ihbar doğrulanır. Konum bilgisi ilgili acil çağrı sistemine iletilerek en yakın kolluk ekibinin sevki sağlanır. KADES uygulaması kadınların şiddete maruz kaldıkları durumlarda daha hızlı bir şekilde yardım alabilmelerini ve tek bir tuşla yapılan çağrı ile zaman kaybetmeden olaya müdahale edilmesini sağlar, bu durumda hayati tehlikelerin önüne geçer. Uygulama, kullanıcının şiddet gördüğü ortamda gizliliğini koruyarak, yardım çağrısını şiddet uygulayan tarafından fark edilmeden yapılmasını sağlar."

İhbarların öncelikli olarak değerlendirildiğini vurgulayan Akın, olay yerine en yakın kolluk biriminin yönlendirildiğini, mağdurun güvenliğinin sağlanmasının ardından gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde mağdurların sağlık ve barınma ihtiyaçları ile koruma tedbirleri için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığını vurgulayan Akın, "Vatandaşlarımıza, KADES uygulamasını acil bir durum yaşamadan önce telefonlarına indirip kayıt işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Telefonun konum özelliğinin ve uygulamanın gerektiğinde kullanılabilir durumda olması önemli. Kadınlar, kendilerini tehdit altında veya tehlikede hissettikleri anda yardım istemekten çekinmemeli. İl Jandarma Komutanlığı olarak kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal huzuru sağlamak için görevimizin başında, vatandaşımızın yanındayız." dedi.

"KADES bizim için önemli bir güvence"

Köy sakinlerinden Necla Akbal da jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Jandarmamız bugün KADES uygulamasını anlatmak için geldi. Biz kadınlar için şiddete karşı durmak adına çok önemli. KADES sadece bir telefon uygulaması değil, ihtiyaç duyduğumuz anda ulaşabileceğimiz bir yardım eli. Jandarma komutanlarımız uygulamanın nasıl kullanılacağını gösterdi, biz de köyümüzdeki kadınlara ve arkadaşlarımıza uygulamayı indirdik. Bizi bilgilendirdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah ihtiyaç duymayız ama ihtiyaç duyduğumuzda bize yardımcı olacak böyle bir uygulamanın olması çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA
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