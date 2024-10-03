Musa Ağacı Ziyaretçilerini Yeniden Ağırlıyor - Son Dakika
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Musa Ağacı Ziyaretçilerini Yeniden Ağırlıyor

Musa Ağacı Ziyaretçilerini Yeniden Ağırlıyor

3,600 yıllık Musa Ağacı, depremler sonrası yeniden ziyaretçi akınına uğruyor.

03.10.2024 11:48
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KAHRAMANMARAŞ ve Hatay merkezli depremlerden etkilenmeyen Samandağ ilçesindeki 3 bin 600 yıllık olduğuna inanılan Musa Ağacı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa Ağacı, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Depremden önce yılda 150 bin kişinin ziyaret ettiği çınar ağacı, eski günlerinde olduğu gibi ziyaretçi akına uğruyor.

Mahallede yaşayan Selahattin Yeter, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından uzun süre ziyaretçisi olmayan çınar ağacının yeniden ilgi görmeye başladığını söyledi.

Kaynak: DHA

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