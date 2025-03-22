Müsavat Dervişoğlu: Nerede Haksızlık Varsa Müsavat Dervişoğlu Olarak, İyi Parti Olarak Orada Olacağız

(AYDIN) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben adalet savaşçısıyım. Nerede haksızlık varsa Müsavat Dervişoğlu olarak, İYİ Parti olarak orada olacağız. Diyorlar ki 'Destek veriyorsunuz ama masum olduklarına emin misiniz?' Ben de onlara soruyorum, bir kişinin suçlu olduğunun ispatlanabilmesi için mahkeme kararı gereklidir. Peki siz soruşturmanın, yargılamanın adil bir biçimde yapılacağından emin misiniz bu adaletsiz Türkiye'de" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'nın Efeler ilçesinde Fatih Mahallesi Kapalı Pazar alanında düzenlenen iftar programına katıldı. Dervişoğlu, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı iftar programının ardından Aydınlı vatandaşlara seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve yaşanan gelişmelere değinen Dervişoğlu, yaşananları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerini tasfiye etme süreci olarak nitelendirdi. Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'na destek için sokağa çıkan yurttaşları provokasyonlara karşı uyardı.

"Maalesef bugün bu ülkeyi yönetenler sorumluluk duygusundan mahrum"

Yargılamaların siyasileştiğini söyleyen Dervişoğlu, "Maalesef bugün bu ülkeyi yönetenler sorumluluk duygusundan mahrum olmaları münasebetiyle yaptığı işlerin neye mal olacağını kestiremiyor. Bakınız bir soruşturma sürdürüyor; çok kapsamlı bir biçimde hem ekonomik hayatımızı etkiliyor hem sosyal hayatımızı etkiliyor hem de siyasi hayatımızı etkiliyor. Bu sürecin gelişini yakınen takip eden bir parti olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Yapılmaması icap eden şeylerin altını kalınca bir çizgiyle çizerek de kamuoyuyla paylaştık. 'Adalet duygusunun zedelenmesine vesile olabilecek adımlardan kaçının, yapmış olduğunuz işler Türkiyeyi bir kaos ortamına sürükler ve o gelişen olaylar başka başka olayları da beraberinde getirir' diye uyardık" ifadelerini kullandı.

"Nerede haksızlık varsa Müsavat Dervişoğlu olarak, İYİ Parti olarak orada olacağız"

Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin şöyle konuştu:

"Buna sıradan bir diploma iptali gözüyle bakamazsınız. Bu diploma iptali esas itibariyle cumhurbaşkanının yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesi için rakiplerini tasfiye etme operasyonundan başka bir şey değildir. 30 sene sonra bir kişinin diplomasını iptal ederek düğmeye bastılar. Ondan sonra da İBB'de yapılan birtakım kanun dışı işlerle alakalı olarak da soruşturma başlattıkları iddiasında bulundular. Bunu bir yolsuzluk operasyonlarıymış gibi takdim etmeye çalıştılar. Ayrıca yine İBB Başkanı başta olmak üzere İBB'de bir kısım insanın iltisakı noktasında bir soruşturma başlattılar. Şimdi bana diyorlar ki 'Orta yerde soruşturmalar var, orta yerde yolsuzluk iddiası var, orta yerde birtakım terörle ilişkilerden bahsediliyor. Senin bu insanların yanında ne işin var' deniliyor. Ben adalet savaşçısıyım, değerli Aydınlılar. Nerede haksızlık varsa Müsavat Dervişoğlu olarak, İYİ Parti olarak orada olacağız. Diyorlar ki 'Destek veriyorsunuz ama masum olduklarına emin misiniz?' Ben de onlara soruyorum bir kişinin suçlu olduğunun ispatlanabilmesi için mahkeme kararı gereklidir. Peki siz soruşturmanın, yargılamanın adil bir biçimde yapılacağından emin misiniz, bu adaletsiz Türkiye'de."

"Bunların hem gizli tanıkları hem de o gizli tanıklardan istifade etmek isteyen kafa yapıları sakattır"

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ey iktidar, ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Adalet Bakanı... 2019'da işlenmişse suç, sene gelmiş 2025'e 6 senedir uyuyor muydun da bugün geldin düğmeye basıyorsun? Terör örgütleriyle ilişkiler varmış, bu da yine gizli tanıklar üzerinden anlatılmaya ve ifade edilmeye çalışılıyor. Gizli tanık deyince, bazı kumpas davalarında da gizli tanıklardan bahsediliyordu. O gizli tanıkların daha sonra teröristler olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin gizli tanık olduğu yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin başı Genelkurmay Başkanı yargılandı. Bunların hem gizli tanıkları hem de o gizli tanıklardan istifade etmek isteyen kafa yapıları sakattır.

İşte düğmeye basıldı sokaklar, meydanlar da yavaş yavaş karışmaya başladı. Bundan istifade etmek isteyen birileri de elbette çıkacaktır. Aydın'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyor ve uyarıyorum provokasyonların yaşanabileceği alanlardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarımı da tekrarlıyorum. Bakın aydınlık yerlerde bulunun. Meydanlar aydınlıktır, meydanlarda demokrasi vardır, meydanlarda adalet arayışı vardır, meydanlarda hak arayışı vardır. Karanlık olan zihinlerdir. Zihni bulanık ve fikir dünyası karanlık olanlardan da milletimin uzak durmasını istiyorum"

"Türkiye tasarruf paketinden gerçekleştirilecek 100 milyarlık katkının on katını üç günde kaybetti"

Yaşananların Türkiye ekonomisini sarstığını vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Borsadaki düşüşler şirketlerimizin değerlerini aşağıya çekti. Dolardaki yükseliş üç gün içerisinde Türkiye'nin borcunun üzerine bir trilyon lira koydu. Bunun Hazine'ye maliyeti asgari 180 milyar liradır. Bu hükümetin uyguladığı tasarruf paketinden murat edilen şey 100 milyarlık bir gelirdi. Türkiye tasarruf paketinden gerçekleştirecek bu 100 milyarlık katkının on katını üç günde kaybetti. Sokaklar karıştı, ekonomi bozuldu, adalet duygusu zedelendi. Şimdi de dönüp diyorlar ki bunun sorumlusu kim? Türkiye'de ne kadar olumsuzluk varsa, ne kadar haksızlık ve huzursuzluk varsa çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, esnaf siftah yapmadan kepenklerini kapatmak mecburiyetinde kalıyorsa, gençlerimiz vize kuyruklarında istikbal arıyorsa, emekli, dul, yetim ve sabit gelirli tenceresini kaynatamıyorsa sadece bu ülkeyi yönetenlerdir sorumlu olanlar. Dün gelmediler bu beyler, 23 yıldır iktidardalar. 23 yıldan beri bu ülkede yaşanmış ne kadar sıkıntı varsa, vatandaşın yüreğini kanatan ne kadar acı varsa bir tek sorumlusu vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Dervişoğlu, devletin hafızasının kaybolduğunu, acilen parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurguladı.