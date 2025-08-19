MÜSİAD Arnavutluk'ta İş Adamları Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Arnavutluk temsilciliği, ülkeye Türkiye'den gelen işadamlarından oluşan heyetle bir araya geldi.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ile beraberindeki heyet, 24. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait ile beraberindeki heyeti MÜSİAD Arnavutluk'un başkent Tiran'daki ofisinde karşıladı.

Toplantıya, MÜSİAD Arnavutluk yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra her iki ülkeden iş adamları da katıldı.

Türkiye'den gelen heyette medya, dijital yayıncılık ve gazetecilik, eğitim, gıda, gayrimenkul, plastik endüstrisi ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları yer aldı.

MÜSİAD Arnavutluk'tan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Türk işadamlarıyla doğrudan görüşme ve B2B görüşmeleri için fırsat sunarak, yeni iş birlikleri için somut zemin oluşturuyor.

Türk heyetin yer alacağı benzer bir toplantı, yarın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de düzenlenecek.