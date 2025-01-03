MÜSİAD\'dan 2025 İçin Umutlu Mesaj

Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 yılından ekonomik anlamda umutlu olduklarını söyledi.

Asmalı, derneğin Kayseri şubesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunanları onurlandırmak amacıyla düzenlediği ödül gecesinde yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın misyonu ve vizyonuyla sadece bir iş insanları derneği değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti.

Adil bir dünyanın inşası için çalışırken, hem ekonomik hem insani değerleri yücelten bir davanın temsilcileri olduklarını vurgulayan Asmalı, "MÜSİAD'ın Türkiye için olduğu kadar dünya için de kritik bir yere sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizler, dünyanın neresi olursa olsun, her zaman mazlumun sesi, hakkın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim davamız, hakkın ve adaletin davasıdır." dedi.

Asmalı, Türkiye'nin, büyük ve güçlü bir ülke olarak hem kendi vatandaşlarına hem de mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ettiğini kaydetti.

Her türlü zorluğa rağmen Türkiye'nin ekonomisinin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Asmalı, şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikaları büyüme rakamlarımızı olumsuz etkiledi fakat unutmayalım ki zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir. Önümüzdeki dönemlerde, bu sabrın ve gayretin meyvelerini toplayacağız. İnşallah ekonomide zor günler geride kaldı. Bugün açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yıllık ortalama enflasyon rakamları 2025 yılına dair umutlarımızı ve motivasyonumuzu artırmıştır. Son 7 aydır düşüş eğilimi gösteren manşet enflasyon son bir buçuk yılın en düşük seviyesine gelmiştir. Bu düşüşün 2025 yılında daha da belirginleşeceğini Merkez Bankasının yüzde 21'lik enflasyon hedefini yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz."

Asmalı, Türkiye'nin, stratejik konumu dolayısıyla sadece Orta Doğu, Asya ve Avrupa için değil, tüm dünya için son derece kilit bir rolü bulunduğunu söyledi.

Bunun son olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerde de ortaya çıktığını anlatan Asmalı, "2 Ocak sabahı yapılan Galata Köprüsü Eylemi'nin çok anlamlı ve etkili olduğunu düşünüyorum. Gazze'deki zulmü bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı. Bizler ancak ve ancak bir araya gelerek ve her zaman üretimi ön plana çıkararak güçlü olacağız. Bu yüzden MÜSİAD olarak üretimin önemine her fırsatta vurgu yapıyor ve 'en iyi boykot, üretmektir' diyoruz. Tıpkı SİHA ve İHA ürettiğimiz gibi kimseye muhtaç olmadan kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeliyiz. Allah'a şükürler olsun ki insansız hava araçlarında Türkiye lider durumda." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise MÜSİAD'ın, Türkiye'nin ekonomik alandaki "tam bağımsızlık" yolculuğundaki kararlılığının ve sarsılmaz inancının temsilcisi olduğunu belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise MÜSİAD'ın sadece ekonomik bir sivil toplum örgütü olmadığını toplumu ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve milli paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk ile ödüle layık görülenlere hediyeleri takdim edildi.

Milli okçu Mete Gazoz, tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen iş insanları tarafından ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapığını vurgulayan Gazoz, "Şimdiye kadar aldığımız başarılar başlangıç diyebilirim. Çalışmalarımız daha yoğun geçiyor. Çünkü artık kazanmamız gereken bir olimpiyat daha var. Önümüzde hazırlanmamız gereken bir 4 yıl daha var. Bütün kamplarımız ve turnuvalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu 4 yıllık süreci çok güzel geçiririz ve sonunda 2028 Olimpiyatları'nda da bu serüveni altın madalyayla sonlandırırız." diye konuştu.