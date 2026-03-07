MÜSİAD Özbekistan İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
MÜSİAD Özbekistan İftar Programı Düzenledi

MÜSİAD Özbekistan İftar Programı Düzenledi
07.03.2026 19:40
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi, başkent Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanları için iftar programı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi, başkent Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanları için iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Özbekistan Şube Başkanı Serdar Kelebek'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, Taşkent'teki Türk kurumlarının yöneticileri, MÜSİAD üyeleri, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Özbek iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte ayrıca Mısır, Katar, Malezya, Romanya ve Filistin'in Taşkent büyükelçileri de hazır bulundu.

Büyükelçi Ulutaş, programda yaptığı konuşmada, davetlilerin ramazan ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini ve birlik ile beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

MÜSİAD'ın 80'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve binlerce üyesi bulunduğunu aktaran Ulutaş, derneğin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Ulutaş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ankara'ya gerçekleştirdiği son resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli görüşmeler yaptığını hatırlatarak, görüşmelerde karşılıklı ticaret ve yatırım faaliyetlerinin de ele alındığını ifade etti.

İki ülke liderinin ticaret ve yatırım alanındaki potansiyele dikkati çektiğini söyleyen Ulutaş, iş dünyasının bu potansiyeli hayata geçirmede önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Ulutaş, Türk firmalarının "Yeni Özbekistan" vizyonu kapsamında yürütülen projelerde yer almasının ve iki ülke iş çevrelerinin ekonomik işbirliğini güçlendirmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Sar da konuşmasında, MÜSİAD'ın üretimi önceleyen, istihdamı artıran ve girişimciliği teşvik eden çalışmalarıyla faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Sar, MÜSİAD'ın Amerika kıtasından Avrupa'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet yürüttüğünü kaydederek, küresel ticarette rekabet gücünün yalnızca ürün kalitesiyle değil, güven, süreklilik ve güçlü iş ağlarıyla sağlandığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında teşkilatlanmasını güçlendiren MÜSİAD'ın Amerika'dan Asya'ya, Okyanusya'dan Afrika'ya uzanan 99 irtibat noktasına ulaştığını kaydeden Sar, yurt içinde 14 binden, yurt dışında ise 3 binden fazla üyeye sahip olduklarını aktardı.

MÜSİAD Özbekistan Şube Başkanı Kelebek de konuşmasında, Özbekistan ile Türkiye arasındaki bağların tarihi ve kültürel köklere dayanan güçlü bir kardeşlik zemini üzerinde yükseldiğini söyledi.

Kelebek, bu kardeşliğin bugün ekonomik işbirlikleri, yatırım projeleri ve ticari ortaklıklarla daha da güçlendiğini belirterek, "Bizler MÜSİAD Özbekistan olarak yalnızca ticaret yapan değil, değer üreten, istihdam sağlayan ve güven inşa eden bir anlayışı temsil ediyoruz." dedi.

MÜSİAD tanıtım filminin gösterildiği programda, katılımcılara Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Özbekistan, Türk İş, Taşkent, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD Özbekistan İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

