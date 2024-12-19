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Musica Mundi'nin İlk Konseri

Musica Mundi\'nin İlk Konseri

Yeni kurulan Musica Mundi, 'Gece ve Müzik' konseriyle CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluştu.

19.12.2024 00:46
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Bu yıl kurulan ve Türkiye'de birkaç "eski müzik" topluluğundan biri olan oda orkestrası Musica Mundi, CSO Ada Ankara'daki "Gece ve Müzik" isimli ilk konserinde müzikseverlerle buluştu.

CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri kapsamında, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen konserin solistleri, grubun kurucularından CSO Müdürü, flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer ile fagot sanatçısı Kani Utku Suna oldu.

18. yüzyıl Avrupası'nda üretilen eserleri ifade eden "eski müzik" topluluğu, oda orkestrası Musica Mundi'de 14 sanatçı yer aldı.

Müzisyenler, eski dönemin organik tınılarını hayata döndürecek şekilde enstrümanlarında metal sargılı modern teller yerine bağırsak telleri kullanarak çaldı. Flüt sanatçısı Bayer de barok flüt kullandı.

Topluluk, Antonio Vivaldi'nin keman konçertosu "Kış"ın ikinci bölümündeki 8 numaralı eseriyle konsere başladı.

Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer'in solist olarak seslendirdiği Vivaldi'nin 10 numaralı "La Notte/Gece" eserinin ardından topluluk, Vivaldi'nin Fagot Konçertosu ve Francesco Manfredini'nin 3 numaralı konçertosunu seslendirdi.

Kemanda Özgür Baskın, Ana Albero, Yusuf Yalçın, Elif Ece Kaya, Yunus Asilkan Çelik, viyolada Denizsu Polat, Tijana Silinger, viyolonselde Yusuf Çelik, Hakan Hürkan Şahin, kontrbasta Gizem Sözeri Tatlıcı, klavsende Burak Basmacıoğlu, lut ve gitarda Sarper Dağtekin sahne aldı.

Kaynak: AA

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