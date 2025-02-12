Musk'tan Trump'a Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Musk'tan Trump'a Gazze Açıklaması

Elon Musk, Trump'ın Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiği iddiasını düzeltti.

12.02.2025 01:46
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Amerikalı milyarder iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Donald Trump yönetiminin daha önce dile getirdiği "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif göndermiş" şeklindeki iddiasını düzeltti.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın brifinginde DOGE olarak yaptıklarını anlatan Musk, Gazze ile ilgili daha önceki bir iddianın gerçeği yansıtmadığını kabul etti.

Musk, "USAID'in Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiği iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı, orada belirtilen Gazze'nin Mozambik'teki bir bölge olduğu anlaşıldı, dolayısıyla ilk açıklamanızı düzeltir misiniz?" şeklindeki bir soruya yanıt verdi.

Musk, "Her şeyden önce, söylediğim bazı şeyler yanlış olabilir ve düzeltilmesi gerekebilir. Yani bilirsiniz, hatalar yapacağız, ancak hataları düzeltmek için hızlı hareket edeceğiz. Herhangi bir yere 50 milyon dolarlık prezervatif göndermemiz gerektiğinden emin değilim. Bu gerçekten çok fazla sayıda prezervatif. Eğer Gazze yerine Mozambik'e gitmişse tamam, bu o kadar da kötü değil derdim. Ama yine de bunu neden yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, USAID'in Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiğini ve bunların Hamas tarafından bomba yapılacak şekilde kullanıldığını iddia etmiş, Musk da söz konusu iddiaları çeşitli defalar dile getirmişti.

Kaynak: AA

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