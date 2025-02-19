Musk: Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar 4 Hafta İçinde Kurtarılacak - Son Dakika
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Musk: Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar 4 Hafta İçinde Kurtarılacak

Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını 4 hafta içinde kurtarma uçuşu gerçekleştirecek.

19.02.2025 06:46
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Amerikalı milyarder iş adamı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirmek için yaklaşık 4 hafta içinde kurtarma uçuşunu gerçekleştireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News kanalında yayınlanan ortak röportajda soruları yanıtlayan Elon Musk, uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Musk, NASA astronotlarının uzayda siyasi nedenlerle Joe Biden yönetimi tarafından bilinçli olarak bırakıldığını savunarak onları kurtarma operasyonu için operasyon hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyledi.

Musk, "Rehavete kapılmak istemiyoruz ama astronotları uzay istasyonundan daha önce birçok kez ve her zaman başarıyla geri getirdik. Sanırım dört hafta içinde (kurtarma) uçuşunu yapacağız. Ama son derece temkinli devam etmek zorundayız." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump da Biden'ın astronotları uzayda bıraktığını ve bunun kötü bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Trump, geçen ay, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunmuştu.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musk: Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar 4 Hafta İçinde Kurtarılacak - Son Dakika

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