Muşlu aileler, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürdü - Son Dakika
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Muşlu aileler, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürdü

Muşlu aileler, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürdü

Muşlu aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerine devam etti. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunarak pankartlar açtı. Aileler, HDP ve PKK'ya seslenerek çocuklarını geri getirmelerini istedi. Eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten aileler, devletin yanında olduklarını vurguladı.

14.02.2024 12:57
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Muşlu aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerine devam etti.

"Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 12 yıldır yolunu gözlediği oğlundan teslim olmasını istedi.

Çocuklarının sahipsiz olmadığını belirten Altun, "HDP ve PKK çocuklarımızı okuldan aldı götürdü PKK'ya teslim etti. Van, Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binaları önünde eylemimize devam ediyoruz. HDP ve PKK'ya sesleniyorum, çocuklarımızı getirin. Getirmediğiniz müddetçe elimiz yakanızda olacak." diye konuştu

Anne Ayten Koçhan da oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Koçhan, "PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Yeter, bu Kürt davası değil. Gelin devletimize sığının. Dağların başında, taşların dibinde, mağaralarda, deliklerde devlet kurulmaz yavrum. Bir bayrak olur, iki bayrak olmaz. Çocuğum gelse de ben yine bu eylemime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

PKK, Muş, İnsan Hakları, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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