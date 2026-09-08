Muşlu genç atlet Elif Çelik, Dakar 2026 altın madalyasını hedefliyor

Muş'ta 4 yıl önce başladığı atletizmde 55'in üzerinde madalya ve kupa kazanan 16 yaşındaki atlet Elif Çelik, pistlerdeki başarılarının yanı sıra köyde koyun sağarak ve ev işlerinde ailesine yardım ederek yaşamını sürdürüyor.

Kırköy beldesinde yaşayan çiftçi bir ailenin 10 çocuğundan biri olan Çelik, beldenin dağlarında, tarlalarında ve yaylalarında koşarak kendisini geliştirdi.

Zamanla bu çalışmalarını atletizm pistlerine taşıyan Çelik, katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Yaklaşık 4 yıl önce tanıştığı atletizmde bugüne kadar 55'in üzerinde madalya ve kupa kazanan Çelik, Senegal'de Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Hafta sonları Kırköy beldesine giden genç atlet, burada kendi imkanlarıyla hazırladığı engel parkurlarında antrenman yapıyor. Antrenmanlarının yanı sıra ailesine de yardım eden Çelik, koyunları besliyor, ev ve tarla işlerinde ailesinin yükünü paylaşıyor.

Hafta içi Muş'ta antrenörünün gözetiminde çalışmalarını sürdüren Çelik, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve spor kariyerine yeni bir başarı eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çelik, atletizme ilk olarak köyün dağlarında, tarlalarında ve yaylalarında koşarak başladığını söyledi.

Daha sonra bu çalışmalarını atletizm pistlerine taşıdığını ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye başladığını belirten Çelik, katıldığı organizasyonlarda şampiyonluklar elde ettiğini ve Türk bayrağını başka ülkelerde dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Çalışmalarına daha fazla önem verdiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Hafta sonları köye geliyorum. Kendi imkanlarımla antrenman yapıyorum. Kendi imkanlarımla engeller hazırlayıp üstünden atlıyorum. Köyde böyle antrenman yapıyorum. Hafta içi de Muş'ta antrenmanlarımı sürdürüyorum. Köyde boş zamanlarımda aileme yardım ediyorum. Koyunları sağıyorum, koyunları besliyorum. Ev işlerinde ve dışarıdaki işlerde aileme yardımcı oluyorum, aynı zamanda antrenmanlarımı yapıyorum."

Köyde ilk dönemlerde "yapamazsın, kız çocuğusun" diyerek kendisine engel olmak isteyenlere rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çelik, elde ettiği başarılarla bu düşüncelere karşılık verdiğini söyledi.

Yaklaşık 60 madalya ve kupasının bulunduğunu ifade eden Çelik, Senegal'deki organizasyonda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

Çelik'in amcası Sabri Çelik de yeğeninin başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Birçok yerde birinci oldu. Avrupa'da ve Türkiye'de önemli dereceler elde etti. Hem bizi hem de ülkemizi temsil ettiği için mutluyuz ve gururluyuz. Büyük kulüplerin ve iş insanlarının böyle başarılı sporculara sahip çıkmalarını, destek olmalarını istiyoruz." dedi.