Mustafa Bangiz'e Yeniden Ağır Ceza

05.05.2026 18:20
Mersin'de Esra Asena Temir'i döverek öldüren Mustafa Bangiz, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

MERSİN'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldüren Mustafa Bangiz (31), Yargıtay'ın bozma karanının ardından yerel mahkemede yeniden yargılandığı davada yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Haziran 2023'te meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, Esra Asena Temir'i dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bangiz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

Mustafa Bangiz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Mustafa Bangiz'in, Esra Asena Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bangiz, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Bangiz'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin itiraz reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz'in yeniden yargılamasına hükmetti. Bozma kararında, "Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4'üncü maddesinin 1'inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından tutuklu sanık Mustafa Bangiz, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Bangiz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, anne Asiye Temir, baba Mustafa Temir ve avukatları salonda hazır bulundu.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Duruşmada söz verilen sanık Bangiz, "Yargıtay'ın ve sizin vereceğiniz karara saygı duyuyorum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Evleneceğim kadındı. Bu hale nasıl geldi bilmiyorum. Belki şu anda evlenmiş olacaktık. Hatta çocuklarımız bile olacaktı. 3 senedir yas içindeyim. Bitkisel hayattayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmeyen Temir ailesi de sanığın kasten öldürme suçundan yeniden cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanık hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçu ile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına direnilmesini talep etti. Mahkemeye heyeti, Mustafa Bangiz'i 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
